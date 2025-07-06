Windows змінить дизайн «екрана смерті» і відображатиме несправний системний драйвер — Finance.ua
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Windows змінить дизайн «екрана смерті» і відображатиме несправний системний драйвер

Технології&Авто
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Windows змінить дизайн «екрана смерті» і відображатиме несправний системний драйвер
Windows змінить дизайн «екрана смерті» і відображатиме несправний системний драйвер
У Windows 11 «Синій екран смерті» (BSOD), який повідомляв про помилки, змінять на спрощений чорний екран, відмовляючись від синього кольору, сумного смайлика та QR-коду.
Про це повідомляє The Verge.

Що зміниться

Новий BSOD візуально схожий на екран оновлення, проте надаватиме важливу інформацію, таку як код зупинки та несправний системний драйвер.
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Windows змінить дизайн «екрана смерті» і відображатиме несправний системний драйвер
«Це справді спроба додати ясності, надати кращу інформацію та дозволити нам і користувачам справді дістатися до суті проблеми, щоб ми могли швидше її вирішити. Частково це просто чистіша інформація про те, що саме пішло не так, чи це Windows, чи якийсь компонент», — зазначив віцепрезидент відділу безпеки підприємств у Microsoft Девід Вестон.
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Microsoft планує розгорнути оновлений дизайн BSOD у Windows 11 «пізніше цього літа».
Це оновлення, разом із функцією Quick Machine Recovery, розробленою для швидкого відновлення комп’ютерів, які не можуть завантажитися, є частиною широких зусиль Microsoft з підвищення стійкості Windows.
За матеріалами:
Espreso.tv
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