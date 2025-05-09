Microsoft скоро випустить ШІ, який зможе змінювати ваші налаштування Windows — Finance.ua

Microsoft скоро випустить ШІ, який зможе змінювати ваші налаштування Windows Сьогодні 05:55 — Фондовий ринок

Microsoft готує масштабне оновлення Windows 11 з цілою пачкою ШІ-функцій, і головне з них — новий інтелектуальний помічник прямо в додатку налаштувань.

Це не просто чат-бот, а повноцінний агент, здатний самостійно налаштовувати параметри системи за запитом користувача: чи то чутливість миші, яскравість екрана, чи то складні мережеві налаштування.

Помічник буде вбудований у верхню панель вікна налаштувань і зможе не тільки відповідати на запитання, а й пропонувати конкретні дії, аж до повного автоматичного застосування змін, якщо користувач дасть добро.

На старті доступ отримають тільки учасники Windows Insider на пристроях з ARM-чіпами Snapdragon, але незабаром з’явиться підтримка і для звичайних x86-систем. Дату повноцінного релізу поки не названо.

Паралельно Microsoft оновлює й інші частини Windows 11. Додаток «Фотографії» тепер буде оснащено динамічним ШІ-освітленням: три віртуальних джерела світла дадуть змогу редагувати знімки з більшою гнучкістю. У Snipping Tool з’являться розумна обрізка, текстовий розпізнавач і піпетка для точного захоплення кольору.

УНІАН За матеріалами:

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