ЄС виділяє 160 млн євро на підготовку енергосистеми України до зими — Finance.ua

ЄС виділяє 160 млн євро на підготовку енергосистеми України до зими Сьогодні 15:45 — Енергетика

ЄС виділяє 160 млн євро на підготовку енергосистеми України до зими

Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.

Про це оголосила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона відзначила, що ЄС надає додаткову суму обсягом близько 160 млн євро на цю зиму, що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги — наприклад, на облаштування пунктів обігріву та обігрівачі, та близько 100 млн євро на ремонтні роботи і генерацію з відновлюваних джерел.

«І ця сума — 100 млн — надається з доходів від заморожених у Європі російських активів. Це абсолютно справедливо, щоб росія заплатила за зруйноване», — оголосила фон дер Ляєн.

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Фон дер Ляєн зазначила, що від початку повномасштабної війни ЄС надав на енергетичну підтримку України близько 2 млрд євро — і це мінімальна оцінка, оскільки не враховує вартості усього обладнання, наданого фізично.

Серед іншого, Україна отримала понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС.

Європейська правда За матеріалами:

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