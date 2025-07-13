Як спека впливає на сучасні авто: основні ризики — Finance.ua

Як спека впливає на сучасні авто: основні ризики Сьогодні 05:07 — Технології&Авто

Як спека впливає на сучасні авто: основні ризики

Літні спекотні дні можуть стати справжнім викликом для вашого автомобіля. Експерти попереджають, що вже при температурі +30−35°C транспортний засіб може зазнати серйозних пошкоджень, хоча більшість виробників гарантують працездатність до +45°C.

Про основні ризики від спеки для сучасних автомобілів розповідає Ampercar.

Перегрів двигуна — найпоширеніша проблема

Система охолодження нових автомобілів справляється з високими температурами лише при невеликих навантаженнях.

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Швидка їзда по трасі менш небезпечна, ніж повільне буксирування або тривале буксування в піску.

З часом ефективність системи знижується через відкладення та забруднення радіатора, що збільшує ризик перегріву навіть при менших температурах.

Паливна система під загрозою

Сучасні автомобілі менше схильні до утворення парових пробок, але проблема не зникла повністю.

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Особливо небезпечним є відкривання бензобака при несправній вентиляції — це може призвести до викиду парів палива та потенційного займання.

Детонація двигуна

Перегрітий мотор стає вразливим до детонації, особливо при заправці паливом з низьким октановим числом.

Металевий стук у двигуні може зруйнувати мотор за лічені хвилини, тому при перших симптомах необхідно знизити навантаження та терміново долити високооктанове паливо.

Автоматичні коробки передач

Перегрів АКПП або варіатора в спеку різко скорочує ресурс робочої рідини.

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Високі температури призводять до підгоряння фрикціонів та затвердіння гумових ущільнень, що може коштувати тисячі доларів на ремонт.

Гальмівна система

Інтенсивне гальмування в жару може спричинити перегрів колодок, що різко знижує ефективність гальмування та може довести до відірвання їх від металевої основи.

Найбільш небезпечна ситуація — різке охолодження розігрітих гальмівних дисків, наприклад, при проїзді через калюжу від поливальної машини.

Проблеми з шинами

Зимові шини на розпеченому асфальті втрачають зчеплення та швидко зношуються.

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Навіть всесезонні шини показують гірші характеристики порівняно з літніми в спекотну погоду.

Кондиціонер та електроніка

Неправильно заправлений кондиціонер може відмовити саме тоді, коли найбільше потрібен. Надлишок холодагента призводить до критичного підвищення тиску в системі.

Акумулятор також страждає від спеки — можливе википання електроліту, особливо при завищеній напрузі генератора.

Ampercar За матеріалами:

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