ТОП-20 найпопулярніших автомобілів американського виробництва — Finance.ua

ТОП-20 найпопулярніших автомобілів американського виробництва
Рейтинг найпопулярніших автомобілів американського виробництва очікувано очолила компанія Tesla. Проте, такі компанії, як Honda, Kia та Toyota не сильно відстали.
Як зазначає Motor1, на фоні зростання цін через імпортні тарифи, автомобілі, виготовлені в США, можуть стати набагато привабливішими для американців.
Індекс американської продукції Cars.com проаналізував понад 400 автомобілів й звузив перелік до 100 найпопулярніших моделей.
Фахівці використовували п’ять різних факторів, щоб визначити, наскільки «американським» є кожен автомобіль, проданий у США:
- місце остаточного складання;
- відсоток американських та канадських деталей;
- країни походження всіх двигунів;
- країни походження всіх трансмісій;
- робоча сила у виробництві США.
Очікувано, на вершині рейтингу знаходяться Tesla, Jeep і навіть Honda, тоді як американські бренди — Chevrolet і Ford, навіть не потрапили до першої десятки.
ТОП-20 моделей:
- 20. Nissan Pathfinder
- 19. Chevrolet Colorado
- 18. Toyota Corolla Cross Hybrid
- 17. Kia Sportage
- 16. Acura Integra
- 15. Honda Accord
- 14. Acura RDX
- 13. Jeep Wrangler
- 12. Honda Pilot
- 11. Acura MDX
- 10. Volkswagen ID.4
- 9. Honda Passport
- 8. Honda Odyssey
- 7. Honda Ridgeline
- 6. Kia EV6
- 5. Jeep Gladiator
- 4. Tesla Model X
- 3. Tesla Model S
- 2. Tesla Model Y
- 1. Tesla Model 3
Водночас в кінці списку розміщено автомобілі з найменшою часткою американського виробництва. Jeep Wagoneer L посідає 100-те місце серед автомобілів 2025 року, що найчастіше виробляються в Америці.
Toyota RAV4 Hybrid посідає 99-те місце, Cadillac Lyriq — 98-ме, Nissan Rogue — 97-ме, Subaru Crosstrek — 96-те, а Genesis GV70 — 95-те.
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