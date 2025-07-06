Продажі вживаних авто просіли: які машини обирали українці в червні — Finance.ua

Продажі вживаних авто просіли: які машини обирали українці в червні
Минулого місяця на внутрішньому ринку просіли продажі вживаних легковиків. Загалом зареєстрували 71,3 тисячі угод купівлі-продажу. Це на 27,5% менше, ніж у червні минулого року та на 12,9% менше, ніж у травні.
Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку, з посиланням на дані сервісних центрів МВС.
За даними дослідників, середній вік б/у автомобілів у червні майже не змінився, й складає 15,7 року.
Які вживані автівки обирали українці у червні
Лідером серед проданих у червні вживаних авто став Volkswagen — кількість перепродажів цього бренду майже вдвічі перевищила показник найближчого конкурента — BMW.
До ТОП-10 марок червня на внутрішньому ринку України увійшли:
- Volkswagen — 8682 авто;
- BMW — 4129 авто;
- Renault — 4005 авто;
- ВАЗ — 3985 авто;
- Skoda — 3798 авто;
- Audi — 3617 авто;
- Toyota — 3612 авто;
- Ford — 3429 авто;
- Mercedes-Benz — 3276 авто;
- Hyundai — 3039 авто.
Найпопулярніші моделі
Найбільш популярною моделлю серед українців став Volkswagen Passat, особливо дизельні версії, які вважаються надійними для тривалих подорожей.
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Слідом йде Skoda Octavia, зберігаючи позиції завдяки доступності, місткості й універсальності.
Третій в лідерському списку — Volkswagen Golf, особливо популярний у містах.
ТОП-10 моделей легковиків:
- Volkswagen Passat — 2532 авто;
- Skoda Octavia — 2124 авто;
- Volkswagen Golf — 2012 авто;
- Daewoo Lanos — 1270 авто;
- Renault Megane — 1230 авто;
- BMW 5 Series — 1094 авто;
- BMW 3 Series — 1076 авто;
- Ford Focus — 1070 авто;
- Audi A6 — 927 авто;
- Audi A4 — 891 авто.
Також протягом травня у преміумсегменті було продано кілька рідкісних машин: по одному McLaren та Lamborghini, дві Maybach, три Aston Martin, шість Bentley, сім Rolls-Royce і тринадцять Maserati.
Найстарішим зареєстрованим автомобілем став ГАЗ-20 чорного кольору 1950 року випуску з 4,4-літровим мотором.
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