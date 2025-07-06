Продажі вживаних авто просіли: які машини обирали українці в червні — Finance.ua

Продажі вживаних авто просіли: які машини обирали українці в червні Сьогодні 13:06 — Технології&Авто

Продажі вживаних авто просіли: які машини обирали українці в червні

Минулого місяця на внутрішньому ринку просіли продажі вживаних легковиків. Загалом зареєстрували 71,3 тисячі угод купівлі-продажу. Це на 27,5% менше, ніж у червні минулого року та на 12,9% менше, ніж у травні.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку, з посиланням на дані сервісних центрів МВС.

За даними дослідників, середній вік б/у автомобілів у червні майже не змінився, й складає 15,7 року.

Які вживані автівки обирали українці у червні

Лідером серед проданих у червні вживаних авто став Volkswagen — кількість перепродажів цього бренду майже вдвічі перевищила показник найближчого конкурента — BMW.

До ТОП-10 марок червня на внутрішньому ринку України увійшли:

Volkswagen — 8682 авто; BMW — 4129 авто; Renault — 4005 авто; ВАЗ — 3985 авто; Skoda — 3798 авто; Audi — 3617 авто; Toyota — 3612 авто; Ford — 3429 авто; Mercedes-Benz — 3276 авто; Hyundai — 3039 авто.

Найпопулярніші моделі

Найбільш популярною моделлю серед українців став Volkswagen Passat, особливо дизельні версії, які вважаються надійними для тривалих подорожей.

Слідом йде Skoda Octavia, зберігаючи позиції завдяки доступності, місткості й універсальності.

Третій в лідерському списку — Volkswagen Golf, особливо популярний у містах.

ТОП-10 моделей легковиків:

Volkswagen Passat — 2532 авто; Skoda Octavia — 2124 авто; Volkswagen Golf — 2012 авто; Daewoo Lanos — 1270 авто; Renault Megane — 1230 авто; BMW 5 Series — 1094 авто; BMW 3 Series — 1076 авто; Ford Focus — 1070 авто; Audi A6 — 927 авто; Audi A4 — 891 авто.

Також протягом травня у преміумсегменті було продано кілька рідкісних машин: по одному McLaren та Lamborghini, дві Maybach, три Aston Martin, шість Bentley, сім Rolls-Royce і тринадцять Maserati.

Найстарішим зареєстрованим автомобілем став ГАЗ-20 чорного кольору 1950 року випуску з 4,4-літровим мотором.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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