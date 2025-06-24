ТОП-10 авто, що купували українці у травні 2025 року: яке пальне обирають (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 авто, що купували українці у травні 2025 року: яке пальне обирають (інфографіка)
Протягом травня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6,7 тисячі нових легковиків. У порівнянні з травнем 2024 року маємо приріст на 14,6%.
Порівняно з минулим роком — збільшення на 11,2%.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
ТОП-3 лідери
Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Volkswagen та Skoda.
Топ-10 виробників за підсумками травня поточного року:
Яке пальне обирають
- Найбільша частка у бензинових версій, 35,8%.
- Не надто відстають від них варіанти з гібридними силовими установками, частка яких 27,2%.
- Електромобілі з охопленням 18,7% ринку обійшли дизельні машини, які зацікавили 18,3% покупців.
Порівняти і взяти кредит готівкою та онлайн в українських банках та фінансових організаціях:
Кредити в Україні
Поділитися новиною