ТОП-10 авто, що купували українці у травні 2025 року: яке пальне обирають (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 авто, що купували українці у травні 2025 року: яке пальне обирають (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-10 авто, що купували українці у травні 2025 року: яке пальне обирають (інфографіка)

Протягом травня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6,7 тисячі нових легковиків. У порівнянні з травнем 2024 року маємо приріст на 14,6%.

Порівняно з минулим роком — збільшення на 11,2%.

ТОП-3 лідери

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Volkswagen та Skoda.

Топ-10 виробників за підсумками травня поточного року:

Яке пальне обирають

Найбільша частка у бензинових версій, 35,8%.

Не надто відстають від них варіанти з гібридними силовими установками, частка яких 27,2%.

Електромобілі з охопленням 18,7% ринку обійшли дизельні машини, які зацікавили 18,3% покупців.

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