ROMI 2024: які маркетингові інсайти готують спікери конференції — Finance.ua

ROMI 2024: які маркетингові інсайти готують спікери конференції

Маркетингова конференція ROMI відбудеться вже 4 жовтня у Chamber Plaza у Києві. На одній локації зберуться маркетологи, таргетологи, бренд-менеджери, піарники та усі, хто так чи інакше пов’язаний з маркетингом або ж цікавиться цією сферою. На учасників чекають свіжі ідеї та дієві рішення, а також інсайти від експертів у цій сфері, які перевірили стратегії на практиці та втілили їх у життя.

Для тих, хто не зможе відвідати захід у цю дату, є можливість отримати онлайн-доступ до конференції та переглянути її в записі.

Програма конференції ROMI

На учасників чекають два потоки — основна програма, у якій передбачені виступи спікерів та дискусії, і додаткова, в якій спікери обговорять кейси запуску та оптимізації реклами в GMP.

Другий потік буде проводитися паралельно до основної програми за ініціативою newage. і підтримкою «Мінфіну». Digital-рекламна агенція newage. є однією з найсильніших аналітичних команд у сфері медійної реклами. Тому їх участь у конференції ROMI цінна та важлива для кожного з учасників. До речі, як основна, так і додаткова програми будуть доступні у записі. Тому навіть якщо на конференції ви пропустите важливу інформацію, зможете згодом все надолужити.

В межах другого потоку спікери детально розглядатимуть дієві інструменти, які стануть в нагоді маркетологам та розширять їхні можливості. Що таке Google Marketing Platform, які переваги Display & Video 360 має у порівнянні з Google Ads, які можливості є у Campaign Manager 360, яким чином налагодити персоналізацію та автоматизацію рекламних креативів через Creative Studio, як відбувається оптимізація пошукових кампаній за допомогою Search Ads 360? На ці та багато інших питань учасники ROMI 2024 зможуть отримати відповіді.

Спікерами основного потоку стануть керівники маркетингових відділів компаній, які не лише знають як втриматися на плаву у нетипових чи навіть кризових ситуаціях, але й розуміються на тому, як прокачати свій бренд за різних умов.

Зокрема, своїм досвідом поділиться Діана Макарук, Head of marketing insurance biz сайту Finance.ua. Вона розповість, як директ-маркетинг допоміг Finance.ua стати топ-3 страховим агрегатом. Практичні поради та приклади з особистого досвіду спікерки допоможуть учасникам віднайти не лише натхнення, а й сміливість впроваджувати новації у своїх проєктах.

На конференції ROMI також виступатимуть керівники маркетингових відділів як українських, так і європейських брендів, які не в теорії, а на практиці знають як підняти свій бренд і поділяться власним досвідом, як їм вдалося досягти успіхів.

Зокрема з темою «Еволюція digital аудиторії та тренди в онлайн-поведінці: що впливає на споживачів» виступить Оксана Марусич, Business Intelligence Expert, Strategist агенції digital-маркетингу Netpeak Group Ukraine.

Про відмінності роботи маркетингу в українських та європейських e-commerce розкаже Алекс Айчеу, Head of Paid Marketing компанії AUTODOC (м. Берлін). А як стати CMO та прокачати маркетингові навички пояснить Святослав Степаненко, Chief Marketing Officer української IT-школи Mate academy, ex Head of Growth OBRIO, co-Founder and ex-CMO Howly, ex-CMO Jooble.

Крім того, в межах дискусій теми будуть наступними:

Маркетинг фінансових послуг: Найкращі стратегії для залучення та лояльності клієнтів

Стратегії виходу на західні ринки: Як адаптувати продукт та бренд до нової аудиторії

Інновації та креативність: InHouse чи підрядники. Який формат підходить саме вам?

Загалом очікуються виступи близько 20 спікерів, які не лише поділяться натхненними ідеями, як вивести свої маркетингові зусилля на новий рівень, а й розкажуть, які інструменти можуть в цьому допомогти.

Всі добре розуміють, що функціонування бізнесу під час війни пронизане ризиками та перешкодами. Разом з тим це не лише час випробувань, а й можливість переосмислити свої підходи та знайти нові шляхи для розвитку бізнесу.

Саме зараз час ретельно проаналізувати стан справ свого бізнеса та оптимізувати маркетингові плани, щоб досягти бажаних результатів. На цьому шляху участь у конференції ROMI 2024 стане незамінною складовою!

Як долучитися?

Захід триватиме з 09:00 до 18:00 в Chamber Plaza, приміщення якого обладнане укриттям. Тому перебування там гарантовано буде безпечним.

Подбати про участь у конференції можна просто зараз, придбавши квитки на сайті ROMI 2024. Покваптеся, адже просто зараз діють квитки для «ранніх пташок», тобто за найнижчою ціною, яка будь-коли була!

