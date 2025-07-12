Податки зростуть: ВООЗ ініціював глобальне підвищення цін на тютюн, алкоголь і солодкі напої — Finance.ua

Податки зростуть: ВООЗ ініціював глобальне підвищення цін на тютюн, алкоголь і солодкі напої Сьогодні 06:18

Податки зростуть: ВООЗ ініціював глобальне підвищення цін на тютюн, алкоголь і солодкі напої

Всесвітня організація охорони здоров’я розпочала масштабну ініціативу «3 by 35», метою якої є підвищення цін на тютюн, алкоголь та солодкі напої по всьому світу, як мінімум, на 50% до 2035 року.

Про це йдеться у повідомленні організації.

Зазначається, що у країнах, які підтримають ініціативу, подорожчання відбуватиметься через введення спеціальних податків на здоров’я.

Мета ініціативи

Ціль — знизити рівень хронічних неінфекційних захворювань та залучити критично важливі кошти для фінансування охорони здоров’я та соціального розвитку.

За оцінками ВООЗ, споживання цих продуктів є ключовим фактором епідемії неінфекційних захворювань, серед яких серцево-судинні хвороби, рак та діабет. На ці хвороби припадає понад 75% усіх смертей у світі.

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Згідно з останнім звітом, одноразове підвищення цін на 50% може врятувати близько 50 млн життів протягом наступних 50 років.

Ініціатива має мету залучити $1 трлн протягом найближчих 10 років.

За останнє десятиліття близько 140 країн вже підвищили податки на тютюн, збільшивши реальні ціни в середньому більш ніж на 50%, що доводить можливість масштабних змін.

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