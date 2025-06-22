Алкоголь, тютюн та пальне: продажі підакцизних товарів зростають — Finance.ua
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Алкоголь, тютюн та пальне: продажі підакцизних товарів зростають

Казна та Політика
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Алкоголь, тютюн та пальне: продажі підакцизних товарів зростають
Алкоголь, тютюн та пальне: продажі підакцизних товарів зростають
За січень-травень 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів. Причини — ефективна боротьба з тіньовим ринком, підвищення прозорості розрахункових операцій та сезонне пожвавлення економіки.
Про це повідомили у Державній податковій службі.

Алкогольні напої

У січні українці витратили на придбання алкоголю майже 12 млрд грн. У травні — 14,46 млрд грн (+21% до січня).
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Основні фактори: активізація ресторанного та розважального бізнесу, підвищення контролю з боку ДПС за продажами. Зростає не лише середній чек, а й кількість покупок.

Тютюнові вироби

У травні 2025 року українці витратили на тютюнові вироби 13,08 млрд грн — більше, ніж на алкоголь. У січні на купівлю цигарок витрачено 10,38 млрд грн.
Вартість тютюнових виробів стабільно зростає через акцизну політику, імпортозалежність сировини та перехід на продукцію вищої цінової категорії.
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До того ж активна боротьба з тіньовим ринком поступово переводить продажі в легальну площину.

Пальне

Обсяги реалізованого пального також зростають. У січні продали 558,3 млн літрів, у травні — 639,9 млн літрів (+14,6% до січня).
Такий приріст пояснюється одразу кількома чинниками: стартом польових робіт, активізацією транспорту і логістики, а також збільшенням внутрішнього туризму.
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Крім того, ціни на пальне залишаються відносно стабільними, що сприяє зростанню обсягів.
Все більше операцій проводиться офіційно через РРО. Це свідчить про доброчесність суб’єктів господарювання, ефективність контролю з боку податкових органів і поступову легалізацію роздрібного ринку.
За матеріалами:
Finance.ua
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