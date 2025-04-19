У березні продажі алкоголю, тютюну та пального принесли більше виторгу — Finance.ua

У березні продажі алкоголю, тютюну та пального принесли більше виторгу Сьогодні 18:13 — Казна та Політика

У березні продажі алкоголю, тютюну та пального принесли більше виторгу

Минулого місяця український ринок підакцизних товарів продемонстрував позитивну тенденцію до зростання виторгів.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Зазначається, що було зафіксовано зростання виторгів від продажу алкоголю, тютюну та пального, здійснених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Зокрема виторги від продажу алкогольних напоїв у березні склали 12,9 млрд грн. Це на 17,9% (1,9 млрд грн більше), ніж за попередній місяць. У лютому виторги становили 11 млрд гривень.

Виторг від продажу тютюнових виробів склав 11,4 млрд грн. Це на 1,7 млрд грн (18%) більше, ніж у лютому 2025 року.

Обсяг реалізованого палива склав 604,2 млн літрів. Це на 9,6% вище за показник лютого.

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