У березні продажі алкоголю, тютюну та пального принесли більше виторгу — Finance.ua

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У березні продажі алкоголю, тютюну та пального принесли більше виторгу

Казна та Політика
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У березні продажі алкоголю, тютюну та пального принесли більше виторгу
У березні продажі алкоголю, тютюну та пального принесли більше виторгу
Минулого місяця український ринок підакцизних товарів продемонстрував позитивну тенденцію до зростання виторгів.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
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Зазначається, що було зафіксовано зростання виторгів від продажу алкоголю, тютюну та пального, здійснених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.
Зокрема виторги від продажу алкогольних напоїв у березні склали 12,9 млрд грн. Це на 17,9% (1,9 млрд грн більше), ніж за попередній місяць. У лютому виторги становили 11 млрд гривень.
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Виторг від продажу тютюнових виробів склав 11,4 млрд грн. Це на 1,7 млрд грн (18%) більше, ніж у лютому 2025 року.
Обсяг реалізованого палива склав 604,2 млн літрів. Це на 9,6% вище за показник лютого.
За матеріалами:
Finance.ua
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