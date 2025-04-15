За 1 кв. 2025 платники податків Києва сплатили 25,5 млн грн акцизного податку — Finance.ua
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За 1 кв. 2025 платники податків Києва сплатили 25,5 млн грн акцизного податку

Казна та Політика
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За 1 кв. 2025 платники податків Києва сплатили 25,5 млн грн акцизного податку
За 1 кв. 2025 платники податків Києва сплатили 25,5 млн грн акцизного податку
За перший квартал 2025 року платники податків Києва сплатили 25,5 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).
Про це повідомило Головне управління ДПСу м. Києві.

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«За січень — березень 2025 року надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) до державного бюджету склали 25,5 млн гривень. Зокрема у березні 2025 року сплачено 8,8 млн грн цього податку», — повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у м. Києві Інна Якушко.
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Також із початку року до державного бюджету спрямовано 81,4 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції). Безпосередньо у березні 2025 року сума надходжень цього податку склала 26,9 млн гривень.
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Окрім цього, Інна Якушко зазначила, що до бюджету столиці у січні — березні 2025 року надійшло 292 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Лише у березні 2025 року цей показник склав 87,7 млн гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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