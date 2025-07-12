Porsche представила нову спецверсію 911 (фото) — Finance.ua

Porsche представила нову спецверсію 911 (фото) Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Porsche представила нову спецверсію 911 (фото)

Porsche представила спеціальну версію свого спорткара — 911 Carrera T Club Coupe, яку зможуть придбати учасники Porsche Club of America. Спецверсія присвячена 70-річчю цього клубу.

Модель створена на базі 911 Carrera T покоління 992.2, збережена механічна коробка передач, задній привід і легка конструкція.

Під капотом — 3,0-літровий опозитний шестициліндровий турбодвигун потужністю 388 к.с. і 449 Н·м крутного моменту.

Унікальний характер моделі підкреслює нове забарвлення кузова Sholar Blue Metallic — на честь засновника PCA Білла Шолара.

Додано червоні акценти на бампері й моторному відсіку, спеціальні шильдики «70 years PCA» та напис «Club Coupe» на дверях.

Ексклюзивні колеса — 20-дюймові спереду та 21-дюймові ззаду — поєднують сатинове чорне покриття з сріблястими вставками.

Салон оздоблений чорною шкірою із синіми та червоними стрічками.

Додатковий пакет опцій передбачає вставки з тартанової тканини на сидіннях, спеціальну документацію для власника та індивідуалізований ключ.

На центральній консолі, підсвітці порогів та проєкціях з дверей — шильдики PCA та Club Coupe. Також пропонується ексклюзивний годинник Porsche Design у кольоровій гамі автомобіля.

Всього буде 70 екземплярів, розділених між США і Канадою. Один з 70 екземплярів залишиться в музеї Porsche і не потрапить у продаж.

Купити автомобілі спочатку запропонують учасникам клубу Porsche Club of America.

Виробництво розпочнеться восени 2025 року і триватиме до весни 2026-го. Ціни будуть оголошені ближче до початку постачань.

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