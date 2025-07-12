Porsche представила нову спецверсію 911 (фото) — Finance.ua
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Porsche представила нову спецверсію 911 (фото)

Технології&Авто
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Porsche представила нову спецверсію 911 (фото)
Porsche представила нову спецверсію 911 (фото)
Porsche представила спеціальну версію свого спорткара — 911 Carrera T Club Coupe, яку зможуть придбати учасники Porsche Club of America. Спецверсія присвячена 70-річчю цього клубу.
Модель створена на базі 911 Carrera T покоління 992.2, збережена механічна коробка передач, задній привід і легка конструкція.
Під капотом — 3,0-літровий опозитний шестициліндровий турбодвигун потужністю 388 к.с. і 449 Н·м крутного моменту.
Унікальний характер моделі підкреслює нове забарвлення кузова Sholar Blue Metallic — на честь засновника PCA Білла Шолара.
Porsche представила нову спецверсію 911 (фото)
Додано червоні акценти на бампері й моторному відсіку, спеціальні шильдики «70 years PCA» та напис «Club Coupe» на дверях.
Porsche представила нову спецверсію 911 (фото)
Ексклюзивні колеса — 20-дюймові спереду та 21-дюймові ззаду — поєднують сатинове чорне покриття з сріблястими вставками.
Салон оздоблений чорною шкірою із синіми та червоними стрічками.
Porsche представила нову спецверсію 911 (фото)
Додатковий пакет опцій передбачає вставки з тартанової тканини на сидіннях, спеціальну документацію для власника та індивідуалізований ключ.
Porsche представила нову спецверсію 911 (фото)
На центральній консолі, підсвітці порогів та проєкціях з дверей — шильдики PCA та Club Coupe. Також пропонується ексклюзивний годинник Porsche Design у кольоровій гамі автомобіля.
Porsche представила нову спецверсію 911 (фото)
Всього буде 70 екземплярів, розділених між США і Канадою. Один з 70 екземплярів залишиться в музеї Porsche і не потрапить у продаж.
Купити автомобілі спочатку запропонують учасникам клубу Porsche Club of America.
Виробництво розпочнеться восени 2025 року і триватиме до весни 2026-го. Ціни будуть оголошені ближче до початку постачань.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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