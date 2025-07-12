У червні майже на 30% зріс обсяг імпорту в Україну — Finance.ua

У червні майже на 30% зріс обсяг імпорту в Україну Сьогодні 07:24 — Казна та Політика

У червні майже на 30% зріс обсяг імпорту в Україну

У червні 2025 року на митну територію України ввезено 3,07 млн тонн іноземних товарів. Це на 28,7% більше, ніж у червні 2024 року (2,39 млн тонн).

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

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Проте, в структурі ввезених товарів частка оподаткованого імпорту зменшилась з 92% у червні 2024 року до 83% у червні 2025 року.

Зазначається, що у митний режим «імпорт» зі сплатою митних платежів поміщено 2,55 млн тонн товарів, що на 16,1% більше ніж у червні 2024 року (2,20 млн тонн).

До бюджету перераховано податків у еквіваленті 1,36 млрд дол., що на 21,0% більше, ніж у червні 2024 року (1,13 млрд дол).

Що саме імпортували

У загальних обсягах оподаткованого імпорту товарів 23,9% складають підакцизні товари, при митному оформленні яких митним органам сплачувався акцизний податок (без врахування маркованої підакцизної продукції, акцизний податок з якої сплачувався податковим органам при отриманні акцизних марок).

Водночас у структурі сплачених митних платежів частка таких товарів перевищує 40%.

Серед факторів, що суттєво вплинули на рівень надходжень митних платежів у червні 2025 року слід зазначити зростання обсягів імпорту товарів, які мають низький рівень оподаткування при одночасному зменшенні обсягів імпорту товарів з високим рівнем оподаткування.

Обсяги оподаткованого імпорту газів нафтових з податковим навантаженням 0,50 дол/кг у червні 2025 році, у порівнянні з червнем 2024 року, також зменшились на 5,6 тис. тонн (з 83,8 тис. тонн у червні 2024 року до 78,2 тис. тонн у червні 2025 року).

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Також у порівнянні з червнем 2024 року, суттєве зростання пільг зі сплати митних платежів у червні 2025 року спостерігається при імпорті електромобілів (+71%).

У цілому, у минулому місяці надходження до бюджету митних платежів, демонструючи стійку тенденцію до зростання, склали 56,88 млрд грн, що на 1,29 млрд грн більше, ніж у травні 2025 року та на 10,23 млрд грн більше, ніж у червні 2024 року.

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