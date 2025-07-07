ЄС збільшив квоти на імпорт сільгосппродукції з України — Finance.ua

ЄС збільшив квоти на імпорт сільгосппродукції з України Сьогодні 06:15 — Аграрний ринок

Європейський Союз збільшив імпортні квоти на імпорт продукції сільського господарства з України в рамках переглянутої угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, ЄС збільшив імпортну квоту на українську пшеницю з 1 мільйона тонн до 1,3 мільйона тонн. Цей обсяг Україна може експортувати без мит.

У рамках угоди ЄС також збільшив імпортну квоту на український цукор з 20 тисяч тонн до 100 тисяч тонн та імпортну квоту на ячмінь з 350 тисяч тонн до 450 тисяч тонн.

Імпортна квота на м’ясо птиці також була збільшена з 90 тисяч тонн до 120 тисяч тонн.

ЄС тимчасово скасував мита і квоти на сільськогосподарську продукцію України в червні 2022 року після повномасштабного вторгнення росії і загрози її традиційним чорноморським судноплавним шляхам, яка виникла внаслідок цього.

ЄС і Україна досягли початкової торговельної угоди наприкінці червня. Переглянута угода охоплює 40 товарів і ще має бути ухвалена кваліфікованою більшістю держав-членів.

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