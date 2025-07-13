Керівники провідних компаній у США розповіли, чи втратять працівники роботу через ШІ — Finance.ua

Керівники провідних компаній у США розповіли, чи втратять працівники роботу через ШІ Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

Керівники провідних компаній у США розповіли, чи втратять працівники роботу через ШІ

Світ технологій стрімко змінюється, і штучний інтелект стає однією з головних тем обговорень у бізнес-середовищі. Керівники провідних компаній, таких як Ford, Amazon та JPMorgan Chase, відкрито говорять про вплив ШІ на ринок праці. Їхні прогнози викликають тривогу, адже йдеться про можливе скорочення робочих місць на десятки відсотків.

Про це пише WSJ.

Прогнози CEO: ШІ як загроза для офісних працівників

Питання про те, як ШІ вплине на зайнятість, уже не є гіпотетичним. Керівники великих корпорацій дедалі частіше висловлюють думку, що технології замінять значну частину робочих місць, особливо в офісному секторі.

Джим Фарлі, CEO Ford Motor Company, заявив , що ШІ може замінити «буквально половину всіх офісних працівників у США». Він наголосив, що багато людей у цій сфері залишаться позаду через швидкий розвиток технологій.

Енді Джессі, CEO Amazon, у своєму внутрішньому меморандумі попередив співробітників про скорочення корпоративного штату в найближчі роки через впровадження генеративного ШІ. За його словами, технології автоматизують рутинні завдання, що зменшить потребу в певних ролях.

Маріанна Лейк, керівниця споживчого підрозділу JPMorgan Chase, повідомила інвесторам, що банк планує скоротити штат на 10% у сферах операцій та обслуговування рахунків завдяки ШІ. Вона додала, що це консервативна оцінка, і скорочення можуть бути більшими.

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Такі заяви викликають занепокоєння, адже йдеться не лише про окремі компанії, а про цілі галузі, які можуть зазнати трансформацій.

Від фінансів до технологій, від автомобілебудування до роздрібної торгівлі — ШІ проникає всюди, обіцяючи підвищення ефективності, але водночас ставлячи під загрозу робочі місця.

Чи підтверджуються прогнози даними

Незважаючи на гучні заяви, поточна ситуація на ринку праці виглядає менш драматично.

Згідно з останнім звітом Бюро статистики праці США за червень 2025 року, економіка додала 147 тисяч нових робочих місць, а рівень безробіття знизився з 4.2% до 4.1%. Основний приріст відбувся у державному секторі, охороні здоров’я та сфері послуг.

Однак є й тривожні сигнали. Довготривале безробіття (понад 6 місяців) зросло зі 190 тисяч до 1,6 мільйона осіб, а частка людей, які не можуть знайти роботу протягом 15 тижнів і більше, досягла 38,3% - рівня, якого не було з часів пандемії.

Ці дані свідчать, що проблеми на ринку праці існують, але вони не обов’язково пов’язані з ШІ.

Економічні дослідники Джеффрі Фанк та Гері Сміт зазначають , що доходи від впровадження великих мовних моделей (LLM) значно нижчі за обіцянки технологічної індустрії.

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Те, що подається як автоматизація через ШІ, часто є комбінацією скорочень заради економії, аутсорсингу та насичення ринку праці.

Що це означає для нас

Прогнози CEO про масові скорочення через ШІ можуть здаватися перебільшеними, але вони відображають реальну тенденцію — компанії активно шукають способи підвищити ефективність за допомогою технологій.

Водночас поточні дані демонструють, що ринок праці поки що тримається, хоча й з певними проблемами.

Для працівників це означає необхідність адаптуватися, опановувати нові навички та бути готовими до змін.

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