97% людей користуються ШІ безкоштовно: як це впливає на ринок — Finance.ua

97% людей користуються ШІ безкоштовно: як це впливає на ринок
Приблизно 1,8 мільярда людей користувалися інструментами штучного інтелекту, і 97% з них роблять це безкоштовно. Через це технологічні компанії втрачають прибуток.
Про це йдеться у звіті американської компанії венчурного капіталу Menlo Ventures.
Як це впливає на ринок
Компанія підрахувала, що якби 1,8 мільярда користувачів платили по $20 щомісяця, то ринок штучного інтелекту міг би сягнути $432 мільярди, а не $12 мільярдів, як зараз.
Інвестор Шон Керолан вважає, що є кілька способів, як зробити користувачів «платними».
Наприклад, додати функції пам’яті або дозволити ШІ отримувати доступ до облікових записів і проводити транзакції від імені користувача, робити преміум-підписки більш привабливими.
Це може мотивувати людей оформити підписку, замість того щоб йти до інших сервісів після закінчення безкоштовного періоду.
Однак більш суттєвим є те, як зробити сервіс безкоштовним для користувача, але заробляти іншими способами, зокрема через партнерства чи рекламу.
Штучний інтелект здатний покращити таргетовану рекламу, бо враховує пошукові запити та історію дій користувачів.
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