97% людей користуються ШІ безкоштовно: як це впливає на ринок — Finance.ua

97% людей користуються ШІ безкоштовно: як це впливає на ринок Сьогодні 22:17 — Технології&Авто

97% людей користуються ШІ безкоштовно: як це впливає на ринок

Приблизно 1,8 мільярда людей користувалися інструментами штучного інтелекту, і 97% з них роблять це безкоштовно. Через це технологічні компанії втрачають прибуток.

Про це йдеться у звіті американської компанії венчурного капіталу Menlo Ventures.

Як це впливає на ринок

Компанія підрахувала, що якби 1,8 мільярда користувачів платили по $20 щомісяця, то ринок штучного інтелекту міг би сягнути $432 мільярди, а не $12 мільярдів, як зараз.

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Інвестор Шон Керолан вважає, що є кілька способів, як зробити користувачів «платними».

Наприклад, додати функції пам’яті або дозволити ШІ отримувати доступ до облікових записів і проводити транзакції від імені користувача, робити преміум-підписки більш привабливими.

Це може мотивувати людей оформити підписку, замість того щоб йти до інших сервісів після закінчення безкоштовного періоду.

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Однак більш суттєвим є те, як зробити сервіс безкоштовним для користувача, але заробляти іншими способами, зокрема через партнерства чи рекламу.

Штучний інтелект здатний покращити таргетовану рекламу, бо враховує пошукові запити та історію дій користувачів.

theБабель За матеріалами:

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