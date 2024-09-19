Нацбанк зменшив ставку за депозитними сертифікатами та рефінансуванням — Finance.ua

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Нацбанк зменшив ставку за депозитними сертифікатами та рефінансуванням

Кредит&Депозит
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Нацбанк зменшив ставку за депозитними сертифікатами та рефінансуванням
Нацбанк зменшив ставку за депозитними сертифікатами та рефінансуванням
Правління Нацбанку України ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Що змінилося

Так, із 20 вересня 2024 року:
  • знижуються ставки: за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%,
  • зменшуються ставки за кредитами рефінансування — до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями.
Ставки за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватимуть обліковій ставці.
  • Водночас з 11 жовтня 2024 року НБУ підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних дні та більше).
  • Крім того, з цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Навіщо це

За оцінками НБУ, зазначені кроки не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку й повернення інфляції до цілі на горизонті політики. Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, що посилить спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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