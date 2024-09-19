Нацбанк зменшив ставку за депозитними сертифікатами та рефінансуванням — Finance.ua

Нацбанк зменшив ставку за депозитними сертифікатами та рефінансуванням Сьогодні 16:00 — Кредит&Депозит

Нацбанк зменшив ставку за депозитними сертифікатами та рефінансуванням

Правління Нацбанку України ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Що змінилося

Так, із 20 вересня 2024 року:

знижуються ставки: за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%,

зменшуються ставки за кредитами рефінансування — до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями.



Ставки за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватимуть обліковій ставці.

Водночас з 11 жовтня 2024 року НБУ підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних дні та більше).

(за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних дні та більше). Крім того, з цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Навіщо це

За оцінками НБУ, зазначені кроки не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку й повернення інфляції до цілі на горизонті політики. Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, що посилить спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.

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Національний банк і надалі гнучко адаптуватиме монетарну політику в разі відхилення динаміки макроекономічних показників від очікувань та істотних змін у балансі ризиків для інфляції, стійкості валютного ринку та економічного розвитку

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