Німеччина передала Україні новий пакет допомоги — Finance.ua

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оголосив про новий пакет допомоги для України.
Список наданої військової допомоги оновлено на сайті федерального уряду.
Зокрема, до України доставлено:
- 22 танки Leopard 1 A5 з запчастинами (спільний проєкт з Данією);
- 22 броньованих автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP);
- 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
- 1 гусеничний всюдихід Warthog;
- 3 зенітні установки Gepard із запчастинами;
- 2 радіолокаційні радари TRML-4D;
- 61 000 снарядів 155-мм калібру;
- 30 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами;
- 20 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN;
- 20 безпілотних надводних апаратів;
- 12 розвіддронів SONGBIRD;
- 6 дронів Hornet XR;
- 3 мостоукладальні танки BEAVER із запчастинами;
- 1 інженерну броньовану машину Dachs із запчастинами;
- 6 машин розмінування WISENT 1;
- матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
- 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
- два автомобілі для охорони кордону;
- 112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 8 вантажівок Zetros;
- 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами і затворами;
- 1 млн патронів до вогнепальної зброї.
Зазначається, що Німеччина передала Україні військової допомоги на приблизно 5 мільярдів євро (2023 рік) та приблизно 1,6 мільярда євро (2022 рік).
Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки матеріалу, які надійдуть лише в 2025—2028 роках.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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