Німеччина передала Україні новий пакет допомоги — Finance.ua
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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оголосив про новий пакет допомоги для України.
Список наданої військової допомоги оновлено на сайті федерального уряду.
Зокрема, до України доставлено:
  • 22 танки Leopard 1 A5 з запчастинами (спільний проєкт з Данією);
  • 22 броньованих автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP);
  • 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
  • 1 гусеничний всюдихід Warthog;
  • 3 зенітні установки Gepard із запчастинами;
  • 2 радіолокаційні радари TRML-4D;
  • 61 000 снарядів 155-мм калібру;
  • 30 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами;
  • 20 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN;
  • 20 безпілотних надводних апаратів;
  • 12 розвіддронів SONGBIRD;
  • 6 дронів Hornet XR;
  • 3 мостоукладальні танки BEAVER із запчастинами;
  • 1 інженерну броньовану машину Dachs із запчастинами;
  • 6 машин розмінування WISENT 1;
  • матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
  • 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
  • два автомобілі для охорони кордону;
  • 112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 8 вантажівок Zetros;
  • 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами і затворами;
  • 1 млн патронів до вогнепальної зброї.
Зазначається, що Німеччина передала Україні військової допомоги на приблизно 5 мільярдів євро (2023 рік) та приблизно 1,6 мільярда євро (2022 рік).
Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки матеріалу, які надійдуть лише в 2025—2028 роках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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