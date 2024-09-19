Німеччина передала Україні новий пакет допомоги — Finance.ua

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги Сьогодні 17:40

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оголосив про новий пакет допомоги для України.

Список наданої військової допомоги оновлено на сайті федерального уряду.

Зокрема, до України доставлено:

22 танки Leopard 1 A5 з запчастинами (спільний проєкт з Данією);

22 броньованих автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP);

5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

1 гусеничний всюдихід Warthog;

3 зенітні установки Gepard із запчастинами;

2 радіолокаційні радари TRML-4D;

61 000 снарядів 155-мм калібру;

30 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами;

20 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN;

20 безпілотних надводних апаратів;

12 розвіддронів SONGBIRD;

6 дронів Hornet XR;

3 мостоукладальні танки BEAVER із запчастинами;

1 інженерну броньовану машину Dachs із запчастинами;

6 машин розмінування WISENT 1;

матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;

2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

два автомобілі для охорони кордону;

112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

8 вантажівок Zetros;

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами і затворами;

1 млн патронів до вогнепальної зброї.

Зазначається, що Німеччина передала Україні військової допомоги на приблизно 5 мільярдів євро (2023 рік) та приблизно 1,6 мільярда євро (2022 рік).

Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки матеріалу, які надійдуть лише в 2025—2028 роках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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