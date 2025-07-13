Пенсійний фонд за I півріччя отримав ₴285,7 мільярда надходжень від ЄСВ — Finance.ua

Пенсійний фонд за I півріччя отримав ₴285,7 мільярда надходжень від ЄСВ Сьогодні 07:12

Пенсійний фонд за I півріччя отримав ₴285,7 мільярда надходжень від ЄСВ

До Пенсійного фонду України у січні — червні 2025 року надійшли ₴285,7 мільярда від єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на ₴35,9 мільярда більше за плановий показник.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Як свідчать опубліковані дані, у червні надійшло ₴52 мільярди.

Зазначається, що власні доходи Пенсійного фонду (частина соціального внеску + інші платежі) за шість місяців становили ₴303,0 мільярда, що на ₴54,0 мільярда більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж зазначеного періоду були перераховані ₴100 мільярдів (-₴23,6 мільярда до показників 2024 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ надійшли ₴24,9 мільярда, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування — ₴20,4 мільярда.

Також із 1 січня 2025 року Пенсійний фонд здійснює призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. У січні — червні на ці виплати ПФУ спрямував ₴0,3 мільярда.

Укрінформ За матеріалами:

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