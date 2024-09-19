Економічний експерт назвав чинники, які впливають на формування курсу валют в Україні — Finance.ua

Економічний експерт назвав чинники, які впливають на формування курсу валют в Україні Сьогодні 11:04 — Валюта

Економічний експерт назвав чинники, які впливають на формування курсу валют в Україні

Експортно-імпортний баланс, притік валюти і дії Національного банку прямо впливають на формування курсової політики. Проте через введення контрольованого плаваючого курсу важко спрогнозувати ціну валюти в майбутньому.

Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі УНН.

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«Якщо говорити про фактори, які формують курс, то він формується двома напрямками: перший — це товарний баланс, експортно-імпортний, і друге — це фінансовий баланс, притік і відтік валюти з країни і в країну. І третій чинник — це дії регулятора, як він реагує на динаміку цих двох балансів. Експортно-імпортного і фінансового», — зазначив Новак.

За його словами, Національний банк, завдяки масштабній зовнішній фінансовій підтримці, наразі має рекордні золотовалютні резерви, яких в Україні не було навіть у найкращі мирні роки.

«НБУ має всі можливості аби гасити будь-які валютні коливання, які зараз у нас, на щастя, не дивлячись на війну, є досить помірними. Навіть у мирні роки коливання бували з вищою амплітудою. Тому якби НБУ хотів і якось дотримувався хоч якоїсь курсової стратегії — то він має зараз всі можливості це робити», — зазначив економічний експерт.

Водночас Новак додав, що через так званий контрольований плаваючий курс важко спрогнозувати достеменно, яким у майбутньому буде курс валют

«Зараз НБУ проводить політику так званого контрольованого плаваючого курсу, це таке формулювання скоріше як філософське ніж економічне, під ним можна пояснити і виправдати і аргументувати все, що завгодно. І підтримання стабільності курсу, і девальвацію гривні, і ревальвацію, і все що завгодно. Контрольований плаваючий курс — це ніби то НБУ контролює курс, але він все одно формується плаваючим в залежності від ситуації на ринку. Тоді виникає питання: так НБУ буде контролювати, якщо курс попливе, чи ні?», — пояснив економічний експерт.

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