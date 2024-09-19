Депутати ухвалили закон про превентивну реструктуризацію боргів — Finance.ua

Депутати ухвалили закон про превентивну реструктуризацію боргів
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 10 143 про внесення змін до Кодексу України щодо запровадження процедур превентивної реструктуризації.
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За ухвалення закону проголосували 272 народних депутати.
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«Законопроєкт № 10 143 — Внесення змін до КУ з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації», — зазначив Железняк.
Закон запроваджує інструмент превентивної реструктуризації боргів бізнесу, що дозволить компаніям, які постали перед фінансовими труднощами, уникнути неплатоспроможності та продовжити свою діяльність.
Превентивна реструктуризація — це система управлінських, фінансових, правових, технічних заходів чи будь-які зміни в операційній моделі бізнесу, що здійснюються для запобігання ризикам неплатоспроможності. Такий механізм більш ефективний, швидший (триває не довше 6 місяців) і в рази дешевший за процедуру досудової санації та банкрутства.
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