День фінансів: рішення щодо облікової ставки, компенсації за автоцивілку, перехід на європейські стандарти напруги — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, компенсації за автоцивілку, перехід на європейські стандарти напруги Сьогодні 17:45

Четвер, 17 квітня. Що зміниться для українців після переходу на електричну напругу за європейським стандартом, та коли податкова зможе отримати доступ до банківської таємниці.

Облікова ставка. Правління Національного банку Правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%. У Нацбанку зазначили, що це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Регулятор прогнозує, що російська агресія і надалі загрожує довгостроковим зниженням економічного потенціалу країни, зокрема через втрати людей, територій і виробництв. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру й тривалості бойових дій.

За даними НБУ, сукупний чистий попит на строкові депозити й ОВДП у березні був найбільшим за останні 10 місяців. Збільшення інтересу до гривневих заощаджень сприяло зниженню попиту населення на іноземну валюту та скороченню інтервенцій НБУ.

За останні два тижні 4 банки збільшили дохідність вкладів у нацвалюті. Традиційно, депозитні пропозиції невеликих банків щедріші, ніж у великих, а підвищення депозитних ставок — суттєвіші.

Закон про кіберзахист державних ресурсів. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює захист державних інформаційних ресурсів та удосконалює систему кібербезпеки. Новий закон передбачає створення національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки та інші кіберзагрози.

Також Зеленський підписав закон «Про хміль та хмелепродукти», який регулює діяльність хмелярства в Україні відповідно до норм Євросоюзу, і євроінтеграційний закон, що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського Союзу.

Компенсації за автоцивілку. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає компенсації страхових премій за автоцивілкою для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Законопроєкт Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає компенсації страхових премій за автоцивілкою для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Законопроєкт передбачає дві ключові норми

Розкриття банківської таємниці. У медіа з’явилася інформація про те, що вже до кінця 2025 року чи не пізніше ніж у 2027-му податкова зможе отримати доступ до банківської таємниці українців. Однак у Раді запевнили, що це навряд чи стане можливим у найближчі місяці. «Ні, в комітеті немає жодного законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій. І ні, до кінця цього скликання жодних шансів прийняти це рішення немає», — У медіа з’явилася інформація про те, що вже до кінця 2025 року чи не пізніше ніж у 2027-му податкова зможе отримати доступ до банківської таємниці українців. Однак у Раді запевнили, що це навряд чи стане можливим у найближчі місяці. «Ні, в комітеті немає жодного законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій. І ні, до кінця цього скликання жодних шансів прийняти це рішення немає», — повідомив нардеп Данило Гетманцев.

Перехід на 230/400 Вольт. З 1 липня 2025 року в Україні З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 Вольт. Одне з ключових нововведень — встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 Вольт (±10% від номінального значення 230 вольт).

Історичний момент для Чехії. Чехія вперше в своїй історії Чехія вперше в своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти. Це сталося після завершення модернізації потужностей нафтопроводу TAL, що надходить із заходу.

Заборона на вхід суден рф до портів США. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік заборону на прийом в американських портах суден, які ходять під російським прапором або якось інакше повʼязані з рф. В указі йдеться про те, що політика і дії уряду росії продовжують становити загрозу національній безпеці США.

Крім того, США ввели санкції проти незалежного китайського нафтопеперобного заводу Китаю Shandong Shengxing Chemical за те, що він купив нафту у Ірану на понад мільярд доларів.

Сполучені Штати Америки вже не одне десятиріччя ваблять багатьох своїми можливостями, але перш ніж пакувати валізи, варто ретельно зважити всі «за» і «проти». Й головне — розібратися з вартістю життя. У новій статті Finance.ua розглянув основні статті витрат: житло, транспорт, пальне, медицина, харчування та утримання дитини:

Кількість зареєстрованих безробітних. За За даними Мінекономіки, попри обмежену економічну активність підприємств в умовах воєнного стану, у січні-лютому 2025 року в Україні зафіксовано зниження кількості зареєстрованих безробітних. Зменшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних порівняно з аналогічним періодом 2024 року відбулося на тлі тривалих міграційних процесів та мобілізації.

Інвестиції підприємців. У 2024 році 45% опитаних компаній У 2024 році 45% опитаних компаній здійснювали інвестиції. Найчастіше інвестиції були у харчовій промисловості (54%) та машинобудуванні (52%). Опитування також зафіксувало плани на майбутнє — 35% опитаних планують інвестувати у 2025 році.

Як свідчить звіт KPMG, у 2025 році бізнесу доведеться діяти не всупереч геополітиці, а завдяки ній. Нові торговельні союзи, конфлікти за контроль над ресурсами, технологічні блоки навколо США та Китаю — усе це не лише змінює правила гри, а й створює нові точки входу для зростання.

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