Зеленський підписав євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти — Finance.ua
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Зеленський підписав євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти

Казна та Політика
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Зеленський підписав євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти
Зеленський підписав євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 9234-д «Про хміль та хмелепродукти», який регулює діяльність хмелярства в Україні відповідно до норм Євросоюзу.
Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті парламенту.
У Комітеті з питань аграрної та земельної політики зазначили, що документ має привести українські стандарти щодо хмелю та хмелепродуктів у відповідність до вимог ЄС, а також визначає правила для органів влади та бізнесу в цій галузі.
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Положеннями документа, зокрема, визначаються загальні вимоги до сертифікації хмелю (хмелепродуктів), вимоги до сертифікаційних центрів та порядок їх включення до відповідного реєстру, а також порядок здійснення компетентним органом контролю за діяльністю сертифікаційних центрів.
Крім того, передбачено визначення особливостей маркування хмелю (хмелепродуктів) та порядок офіційного нагляду за цим процесом, змісту сертифікатів на них тощо.
Визначаються основні повноваження об’єднання виробників хмелю та хмелепродуктів, а також врегульовано процедуру державного контролю та відповідальність за порушення у цій галузі.
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До того ж, документ передбачає внесення змін до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» в частині розширення найменувань категорії харчових продуктів та їхніх позначень.
Прийнятий закон дозволяє полегшити експорт хмелю та хмелепродуктів завдяки їх відповідності європейським стандартам та провести цифровізацію процедур у галузі хмелярства.
Також це призведе до зниження навантаження на бюджет завдяки уповноваженню приватних суб’єктів на проведення сертифікації хмелю та хмелепродуктів та збільшення обсягів виробництва продукції.
У пресслужбі Апарату Верховної Ради зауважили, що закон набирає чинності через 2 роки після публікації, забезпечуючи досить тривалий адаптаційний період для аграріїв.
За матеріалами:
Укрінформ
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