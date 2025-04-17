Зеленський підписав закон, який впорядковує ринок автопослуг відповідно до норм ЄС — Finance.ua

Зеленський підписав закон, який впорядковує ринок автопослуг відповідно до норм ЄС Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон, який впорядковує ринок автопослуг відповідно до норм ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4337-IX, що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського Союзу.

Про це повідомили у Верховній Раді.

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«Закон спрямовано на врегулювання ринку автомобільних перевезень в Україні відповідно до європейських стандартів.

Він запроваджує чіткі правила ліцензування перевізників відповідно до положень Регламенту ЄС, визначає вимоги до професійної компетентності менеджерів з перевезень, підвищує рівень безпеки та якості транспортних послуг.

Закон також передбачає створення єдиної інформаційної системи для контролю безпеки на транспорті", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що очікується зменшення кількості ДТП, покращення умов роботи перевізників та гармонізація українського законодавства з нормами ЄС, що сприятиме інтеграції до європейського транспортного ринку.

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