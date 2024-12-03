Відкрити автобусний маршрут за кордон можна буде онлайн: почалося тестування е-кабінету для перевізників — Finance.ua

Відкрити автобусний маршрут за кордон можна буде онлайн: почалося тестування е-кабінету для перевізників Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Відкрити автобусний маршрут за кордон можна буде онлайн: почалося тестування е-кабінету для перевізників

Міжнародні перевізники пасажирів зможуть самостійно протестувати новий механізм подачі інформації для відкриття маршруту за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Ключова мета цього етапу — дати можливість бізнесу підготуватись до запуску нової процедури відкриття маршрутів та зібрати зворотній зв’язок від бізнесу.

«Відкриття маршрутів онлайн, без потреби подавати паперові пакети документів на розгляд Комісії в Міністерстві, — одна з норм оновленого Порядку організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», — сказано в повідомленні.

Оновлений Порядок набуде чинності після публікації на порталі . З цього моменту, вже у грудні цього року, відкриття маршрутів буде можливим лише за допомогою кабінету перевізника.

Як скористатись е-кабінетом

Для початку тестування перевізнику необхідно:

зайти на портал ДСБТ та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

далі потрібно перейти у розділ «Мої маршрути» та обрати відповідну опцію «Відкрити маршрут». Серед інформації, яку необхідно буде зазначити, є тип перевезень, періодичність перевезень, країна прибуття, місто відправлення та місто прибуття;

також потрібно додати договір про паритетне обслуговування маршруту, якщо така вимога є;

окрім цього, перевізник самостійно має ввести розклад руху, пункт пропуску.

Детальна інструкція для відкриття маршруту у файлі

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«Важливо, що внесена інформація під час тестування після завершення тестування не зберігається. Тож, у разі потреби відкриття маршруту, коли кабінет буде запущений у повноцінне використання, інформацію потрібно буде вводити заново», — зазначили в міністерстві.

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