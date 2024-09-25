Податкова перевірятиме доходи міжнародних перевізників. Гетманцев розказав, як це працюватиме — Finance.ua
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Податкова перевірятиме доходи міжнародних перевізників. Гетманцев розказав, як це працюватиме

Казна та Політика
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Податкова перевірятиме доходи міжнародних перевізників. Гетманцев розказав, як це працюватиме
Податкова перевірятиме доходи міжнародних перевізників. Гетманцев розказав, як це працюватиме
Державна податкова служба України налагодила механізм взаємодії із Державною прикордонною службою, тепер податківці можуть визначити мінімальний дохід підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення, а також суму невиданих ними розрахункових документів.
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
За його словами, завдяки цьому механізму взаємодії податківці тепер мають інформацію про транспортні засоби та про кількість пасажирів, які перетнули державний кордон, а також інші деталі подорожей.
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«За допомогою кількох кнопок калькулятора Casio це дає змогу визначити мінімальний дохід перевізника від наданих послуг, а також суму невиданих ним розрахункових документів», — зазначив він.
Гетманцев також повідомив, що у вересні 2024 року Державною податковою службою спільно з Державною прикордонною службою вже проведено у пунктах перетину кордону ряд результативних спільних заходів та виявлено факти недотримання порядку проведення розрахунків та відсутність ліцензії на право здійснення перевезень.
«Далі — справа техніки», — зазначив голова фінансового комітету Верховної Ради.
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