ЄС змінює правила перетину кордону: уряд розповів про зміни (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС змінює правила перетину кордону: уряд розповів про зміни (інфографіка)

Особисті фінанси
185
ЄС змінює правила перетину кордону: уряд розповів про зміни (інфографіка)
ЄС змінює правила перетину кордону: уряд розповів про зміни (інфографіка)
Європейський Союз планує ввести в дію систему EES і ETIAS. Це означає, що туристи з безвізових країн повинні будуть платити збір у 7 євро раз на 3 роки для авторизації своїх поїздок.
Тепер замість штампів у паспорті буде сканування обличчя та відбитків пальців.
Навіщо впроваджують зміни та яких нововведень чекати на кордоні — дивіться в інфографіці Уряду.
ЄС змінює правила перетину кордону: уряд розповів про зміни (інфографіка)
ЄС змінює правила перетину кордону: уряд розповів про зміни (інфографіка)
EES, який запровадить перевірку відбитків пальців і розпізнавання обличчя в портах і аеропортах ЄС, має набути чинності 10 листопада. Хоча можливо, що дата запуску системи в’їзду/виїзду (EES) буде знову відкладена, оскільки три країни Європейського Союзу, як повідомляється, заявили, що вони не готові до її впровадження на початку листопада.

Для чого це

Це робиться для того, щоб спростити перетин кордону, посилити безпеку за допомогою біометричних паспортів та запобігти використанню підроблених паспортів. А також для протидії нелегальної міграції в ЄС.
ЄС змінює правила перетину кордону: уряд розповів про зміни (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, запровадження ЄСВ вже двічі переносили. Спочатку систему планували запровадити минулого літа. Однак, оскільки Франція була стурбована впливом системи на Чемпіонат світу з регбі та Олімпійські ігри, запуск системи було перенесено на 6 жовтня 2024 року.
  • Франція, Німеччина та Нідерланди вважають, що система підвищить безпеку та, водночас, прискорить перевірку паспортів громадян, які не є громадянами ЄС, які в’їжджають до блоку.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.