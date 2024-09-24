ЄС змінює правила перетину кордону: уряд розповів про зміни (інфографіка) — Finance.ua

ЄС змінює правила перетину кордону: уряд розповів про зміни (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

ЄС змінює правила перетину кордону: уряд розповів про зміни (інфографіка)

у 7 євро раз на 3 роки для авторизації своїх поїздок. Європейський Союз планує ввести в дію систему EES і ETIAS. Це означає, що туристи з безвізових країн повинні будуть платити збірна 3 роки для авторизації своїх поїздок.

Тепер замість штампів у паспорті буде сканування обличчя та відбитків пальців.

Навіщо впроваджують зміни та яких нововведень чекати на кордоні — дивіться в інфографіці Уряду.

10 листопада. Хоча можливо, що дата запуску системи в’їзду/виїзду (EES) буде EES, який запровадить перевірку відбитків пальців і розпізнавання обличчя в портах і аеропортах ЄС, має набути чинностіХоча можливо, що дата запуску системи в’їзду/виїзду (EES) буде знову відкладена , оскільки три країни Європейського Союзу, як повідомляється, заявили, що вони не готові до її впровадження на початку листопада.

Для чого це

Це робиться для того, щоб спростити перетин кордону, посилити безпеку за допомогою біометричних паспортів та запобігти використанню підроблених паспортів. А також для протидії нелегальної міграції в ЄС.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, запровадження ЄСВ вже двічі переносили. Спочатку систему планували запровадити минулого літа. Однак, оскільки Франція була стурбована впливом системи на Чемпіонат світу з регбі та Олімпійські ігри, запуск системи було перенесено на 6 жовтня 2024 року.

Франція, Німеччина та Нідерланди вважають, що система підвищить безпеку та, водночас, прискорить перевірку паспортів громадян, які не є громадянами ЄС, які в’їжджають до блоку.



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