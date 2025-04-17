Українці накопичують гривневі заощадження: попит на депозити найвищий за 10 місяців — Finance.ua

Українці накопичують гривневі заощадження: попит на депозити найвищий за 10 місяців Сьогодні 16:05 — Кредит&Депозит

Українці накопичують гривневі заощадження: попит на депозити найвищий за 10 місяців

Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Такий крок спрямований на утримання стабільності валютного ринку, зниження інфляційних очікувань та повернення інфляції до цілі у 5% у середньостроковій перспективі.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Попередні заходи НБУ з посилення процентної політики спочатку зупинили зниження дохідностей гривневих інструментів, а надалі забезпечили їхнє поступове зростання», — сказано в повідомленні.

Так, у березні-квітні спостерігалося збільшення процентних ставок як за державними облігаціями в національній валюті, так і строковими депозитами в гривні на строк понад три місяці, у тому числі й у банків — лідерів роздрібного ринку.

Зростання привабливості гривневих інструментів відобразилося у підвищенні попиту на них.

«Зокрема, окреслився помітний прогрес у прирості вкладів населення на строк понад три місяці в банках усіх груп», — пояснив регулятор.

Сукупний чистий попит на строкові депозити й ОВДП у березні був найбільшим за останні 10 місяців. Збільшення інтересу до гривневих заощаджень сприяло зниженню попиту населення на іноземну валюту та скороченню інтервенцій НБУ.

Читайте також Чи буде стабільним банківський сектор у другому кварталі 2025 року: думка банкіра

«Виважена монетарна політика дасть змогу закріпити ці позитивні тенденції, сприятиме подальшому поліпшенню очікувань економічних агентів і поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення вже в цьому році», — підсумували у Нацбанку.

Нагадаємо, за даними Фонду гарантування, вклади українців у лютому зросли на 12,7 млрд грн. Станом на 1 березня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 391,1 млрд грн.

Національний банк України фіксує зупинення тенденції до зниження процентних ставок за депозитами та очікує їх подальшого зростання після останніх рішень щодо монетарної політики.

multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.