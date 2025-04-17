Українці накопичують гривневі заощадження: попит на депозити найвищий за 10 місяців — Finance.ua

Українці накопичують гривневі заощадження: попит на депозити найвищий за 10 місяців
Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Такий крок спрямований на утримання стабільності валютного ринку, зниження інфляційних очікувань та повернення інфляції до цілі у 5% у середньостроковій перспективі.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
«Попередні заходи НБУ з посилення процентної політики спочатку зупинили зниження дохідностей гривневих інструментів, а надалі забезпечили їхнє поступове зростання», — сказано в повідомленні.
Так, у березні-квітні спостерігалося збільшення процентних ставок як за державними облігаціями в національній валюті, так і строковими депозитами в гривні на строк понад три місяці, у тому числі й у банків — лідерів роздрібного ринку.
Зростання привабливості гривневих інструментів відобразилося у підвищенні попиту на них.
«Зокрема, окреслився помітний прогрес у прирості вкладів населення на строк понад три місяці в банках усіх груп», — пояснив регулятор.
Сукупний чистий попит на строкові депозити й ОВДП у березні був найбільшим за останні 10 місяців. Збільшення інтересу до гривневих заощаджень сприяло зниженню попиту населення на іноземну валюту та скороченню інтервенцій НБУ.
«Виважена монетарна політика дасть змогу закріпити ці позитивні тенденції, сприятиме подальшому поліпшенню очікувань економічних агентів і поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення вже в цьому році», — підсумували у Нацбанку.
Нагадаємо, за даними Фонду гарантування, вклади українців у лютому зросли на 12,7 млрд грн. Станом на 1 березня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 391,1 млрд грн.
Національний банк України фіксує зупинення тенденції до зниження процентних ставок за депозитами та очікує їх подальшого зростання після останніх рішень щодо монетарної політики.
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