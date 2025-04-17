У що найчастіше вкладають гроші українські підприємці — дослідження — Finance.ua
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У що найчастіше вкладають гроші українські підприємці — дослідження

Особисті фінанси
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У що найчастіше вкладають гроші українські підприємці — дослідження
У що найчастіше вкладають гроші українські підприємці — дослідження
Динаміка показника «Чи сприятливий зараз час для інвестицій» є досить непоганою, навіть попри війну. 42% компаній вважають, що зараз більш-менш влучний час для інвестицій у нове обладнання, тоді як 57% вважають, що це поганий час.
Про це свідчать результати дослідження інвестиційного тесту, проведеного Інститутом економічних досліджень у рамках звіту «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (березень 2025)».
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Оцінка 2025 року нагадує торішню ситуацію, зазначають експерти: 11% не змогли надати оцінку, що вказує на значну довгострокову невизначеність (25% у 2024 році).
У що найчастіше вкладають гроші українські підприємці — дослідження

Інвестиційна діяльність підприємств

У 2024 році 45% опитаних компаній здійснювали інвестиції. Цей показник вищий у порівнянні з 2021 роком, що постраждав від COVID, але нижчий, ніж у 2017−2020 роках.
Тенденція свідчить, що зі зростанням розміру підприємства зростає ймовірність інвестицій (12% мікропідприємств та 37% малих підприємств проти 52% середніх та 64% великих підприємств).
Найчастіше інвестиції були у харчовій промисловості (54%) та машинобудуванні (52%).
Опитування також зафіксувало плани на майбутнє — 35% опитаних планують інвестувати у 2025 році.
Куди інвестував бізнес у 2024 році:
  • переважна більшість респондентів у 2024 році інвестували в ремонт або заміну зношеного або застарілого обладнання (67%);
  • далі з великим відривом на 2-й і 3-й позиціях йдуть планові ремонти приміщень (32%) і заходи з розширення асортименту продукції (28%);
  • 4-те місце займають навчання персоналу (25%) та вдосконалення дизайну продукту, брендування та маркетинг (25%);
  • частина інвестицій пов’язана з ліквідацією наслідків війни: 24% відремонтували або замінили обладнання, а 15% відремонтували приміщення.
Основними перешкодами для інвестицій у 2025 році є:
  • непередбачуваність економічної ситуації в Україні (40%);
  • недостатній прибуток (36%);
  • небезпека для персоналу або майна компанії через війну (35%);
  • нестабільна політична ситуація (27%);
  • побоювання виникнення чи збільшення заборгованостей (21%);
  • дорогий позиковий капітал (19%);
  • недостатній попит (19%);
  • непередбачуваність змін у законодавстві (18%);
  • конкуренція з боку вітчизняних компаній (14%);
  • брак страхування військових ризиків (11%).
Лише 3% компаній не відчувають жодних перешкод для стримування інвестицій у 2025 році.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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