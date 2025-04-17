У що найчастіше вкладають гроші українські підприємці — дослідження Сьогодні 13:38 — Особисті фінанси

У що найчастіше вкладають гроші українські підприємці — дослідження

Динаміка показника «Чи сприятливий зараз час для інвестицій» є досить непоганою, навіть попри війну. 42% компаній вважають, що зараз більш-менш влучний час для інвестицій у нове обладнання, тоді як 57% вважають, що це поганий час.

Про це свідчать результати дослідження інвестиційного тесту, проведеного Інститутом економічних досліджень у рамках звіту «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (березень 2025)».

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Оцінка 2025 року нагадує торішню ситуацію, зазначають експерти: 11% не змогли надати оцінку, що вказує на значну довгострокову невизначеність (25% у 2024 році).

Інвестиційна діяльність підприємств

У 2024 році 45% опитаних компаній здійснювали інвестиції. Цей показник вищий у порівнянні з 2021 роком, що постраждав від COVID, але нижчий, ніж у 2017−2020 роках.

Тенденція свідчить, що зі зростанням розміру підприємства зростає ймовірність інвестицій (12% мікропідприємств та 37% малих підприємств проти 52% середніх та 64% великих підприємств).

Найчастіше інвестиції були у харчовій промисловості (54%) та машинобудуванні (52%).

Опитування також зафіксувало плани на майбутнє — 35% опитаних планують інвестувати у 2025 році.

Куди інвестував бізнес у 2024 році:

переважна більшість респондентів у 2024 році інвестували в ремонт або заміну зношеного або застарілого обладнання (67%);

далі з великим відривом на 2-й і 3-й позиціях йдуть планові ремонти приміщень (32%) і заходи з розширення асортименту продукції (28%);

4-те місце займають навчання персоналу (25%) та вдосконалення дизайну продукту, брендування та маркетинг (25%);

частина інвестицій пов’язана з ліквідацією наслідків війни: 24% відремонтували або замінили обладнання, а 15% відремонтували приміщення.

Основними перешкодами для інвестицій у 2025 році є:

непередбачуваність економічної ситуації в Україні (40%);

недостатній прибуток (36%);

небезпека для персоналу або майна компанії через війну (35%);

нестабільна політична ситуація (27%);

побоювання виникнення чи збільшення заборгованостей (21%);

дорогий позиковий капітал (19%);

недостатній попит (19%);

непередбачуваність змін у законодавстві (18%);

конкуренція з боку вітчизняних компаній (14%);

брак страхування військових ризиків (11%).

Лише 3% компаній не відчувають жодних перешкод для стримування інвестицій у 2025 році.

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