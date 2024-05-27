День фінансів: рекордний пакет військової допомоги від Іспанії, плани щодо тарифів на електрику, місія МВФ — Finance.ua

День фінансів: рекордний пакет військової допомоги від Іспанії, плани щодо тарифів на електрику, місія МВФ Сьогодні 17:30

У понеділок, 27 травня, в Україні в тестовому режимі запустили 5G та в Нацбанку спрогнозували, коли заробітні плати перевищать довоєнний рівень.

Іспанія спрямує 5 мільярдів євро на зброю для України. Україна та Іспанія до 2027 року надасть 5 млрд. євро на закупівлю зброї для України через Європейський фонд світу. «Сьогодні ми підписали з прем'єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Я дуже вдячний за цю угоду. Справді, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги і на період до 2027 року — 5 млрд для України від Іспанії через Європейський фонд миру», — повідомив Зеленський. Україна та Іспанія уклали Угоду про співпрацю у сфері безпеки. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іспаніячерез Європейський фонд світу. «Сьогодні ми підписали з прем'єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Я дуже вдячний за цю угоду. Справді, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги і на період до 2027 року — 5 млрд для України від Іспанії через Європейський фонд миру», — повідомив Зеленський.

Уточнення щодо лімітів для переказів з картки на картку. Національний банк планує обмежити обсяг переказів з однієї картки сумою в 100 тисяч гривень та кількістю у 30 на місяць. Але банки можуть підіймати цей ліміт. Про це Національний банк планує обмежити обсяг переказів з однієї картки сумою в 100 тисяч гривень та кількістю у 30 на місяць. Але банки можуть підіймати цей ліміт. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі.

Також в НБУ розповіли, що буде з цінами. Інфляція на початку року знижувалася швидше, ніж прогнозував НБУ.

Плани щодо тарифів на електрику. Вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській Вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській енергосистемі . Українців попередили, що підвищення тарифів неминуче. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону зазначила , що цього разу при формуванні нових тарифів застосують диференційований підхід.

Також в Україні після планового ремонту підключили блок однієї з АЕС.

Україна надавала аварійну допомогу енергосистемі Польщі.

У Києві погодили встановлення 6 міні-ТЕЦ.

Скільки на кожному підприємстві мобілізованих співробітників. На кожному нашому підприємстві - близько 10% мобілізованих співробітників. Про це На кожному нашому підприємстві - близько 10% мобілізованих співробітників. Про це повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов. Він зазначив, що підприємства працюють над супроводженням мобілізованих людей з першого дня і до повернення їх як ветеранів.

При цьому США попередили про посилення санкцій проти банків, які працюють в рф.

Як забронювати працівників від мобілізації. У парламенті та уряді тривають дискусії щодо економічного У парламенті та уряді тривають дискусії щодо економічного бронювання працівників. За останніми даними, розглядаються дві моделі.

Вимоги для отримання громадянства Польщі. У Польщі У Польщі перебувають близько 2 млн українських громадян — біженців та тих, хто приїхав до країни до повномасштабного вторгнення. Частина з них думають про можливість отримання польського громадянства.

ЄС наблизився до невтішної межі: населення скорочується швидше, ніж очікувалося.

Кабмін зареєстрував новий індустріальний парк. Кабмін включив індустріальний парк «Р-33» в Одеській області до Реєстру індустріальних парків. Про це Кабмін включив індустріальний парк «Р-33» в Одеській області до Реєстру індустріальних парків. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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