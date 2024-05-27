В Україні в тестовому режимі запустили 5G: у яких містах — Finance.ua

В Україні в тестовому режимі запустили 5G: у яких містах Сьогодні 15:29 — Технології&Авто

В Україні в тестовому режимі запустили 5G: у яких містах

В Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Vodafone і Nokia організували телеміст та об'єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість звʼязку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Телеміст провели на території інноваційного центру Промприлад в Івано-Франківську та офісі Vodafone у Києві.

«Це одні з перших в Україні майданчиків, де 5G можна було протестувати за допомогою смартфонів і планшетів», — зазначили в міністерстві.

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Зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити технологією територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Нагадаємо, раніше український регулятор дозволив мобільному оператору Kyivstar тестування до середини травня 2024 року та тимчасове використання обладнання для проведення випробування технології 5G.

Експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч також заявляв , що українські оператори можуть швидко запустити технології мережі 5G, але це залежить від багатьох обставин, зокрема, цей процес затягує вартість відповідної ліцензії.

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