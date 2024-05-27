В Укренерго розповіли, о котрій сьогодні почнуть вимикати світло у Києві та регіонах — Finance.ua

В Укренерго розповіли, о котрій сьогодні почнуть вимикати світло у Києві та регіонах Сьогодні 10:00 — Енергетика

В Укренерго розповіли, о котрій сьогодні почнуть вимикати світло у Києві та регіонах

27 травня ліміти на споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів будуть діяти в усіх регіонах України з 06:00 до 24:00.

Про це Укренерго повідомляє у Facebook.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

ДТЕК повідомляє, що 27 травня за вказівкою Укренерго графіки відключень діятимуть з 06:00 до 24:00 у Києві, на Київщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині.

В Києві

Як наголошують в ДТЕК, визначених Укренерго лімітів вистачить в середньому на 81% потреб столиці.

Довідка Finance.ua:

будь-яке підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе залучити кошти на відновлення пошкодженої енергосистеми, бо наразі люди платять за електроенергію вдвічі менше, ніж мали б. Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець;

наступної зими в Україні може бути відчутний дефіцит електроенергії, навіть якщо погода буде теплою. Причина — масовані удари росії по енергетичній інфраструктурі країни. Втрати української енергосистеми сягають близько 8 ГВт електроенергії - це майже половина потреб країни в пікові періоди.

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