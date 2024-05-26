В Україні не встигнуть відновити генерацію за літо, тому взимку буде відчутний дефіцит електроенергії — ЗМІ — Finance.ua
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В Україні не встигнуть відновити генерацію за літо, тому взимку буде відчутний дефіцит електроенергії — ЗМІ

Енергетика
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В Україні не встигнуть відновити генерацію за літо, тому взимку буде відчутний дефіцит електроенергії — ЗМІ
В Україні не встигнуть відновити генерацію за літо, тому взимку буде відчутний дефіцит електроенергії — ЗМІ
Наступної зими в Україні може бути відчутний дефіцит електроенергії, навіть якщо погода буде теплою. Причина — масовані удари росії по енергетичній інфраструктурі країни.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на генерального директора компанії «ДТЕК» Максима Тимченка.
Він зазначає, що ракетний удар 8 травня завдав серйозної шкоди трьом електростанція. Тоді всі російські ракети досягли своїх цілей.
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«Нам потрібно вийти з цього циклу: знищення, ремонт, знищення. Інакше ми можемо втратити все, якщо не буде належних систем ППО», — наголосив Тимченко.
Втрати української енергосистеми сягають близько 8 ГВт електроенергії - це майже половина потреб країни в пікові періоди.
«Цей дефіцит можна істотно скоротити, але не усунути повністю. Тому взимку віялові відключення все одно будуть, навіть якщо погода буде теплою», — зазначає член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.

Скільки коштів потрібно на відновлення енергообʼєктів

Витрати на ремонт і відновлення пошкоджених об'єктів енергетики сягають сотень мільйонів доларів. ДТЕК оцінює свої потреби у $350 млн на заміну знищеного обладнання.
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Тимченко висловив сподівання, що українська енергосистема зможе пережити зиму, якщо енергетики реалізують усі заплановані заходи. Проте для цього країні необхідна підтримка Заходу, зокрема щодо посилення ППО.

Скільки триватимуть віялові відключення

В «Укренерго» прогнозують, що віялові відключення світла можуть тривати до кінця літа. За словами Бойка, навіть за умови імпорту електроенергії та аварійної допомоги, віялові відключення неминучі.
Енергетичний експерт Андрій Закревський зазначає, що повний блекаут в Україні неможливий, адже залишається атомна генерація. Проте її потужності недостатньо для покриття пікових потреб.
Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, що необхідно переглянути тариф на електроенергію для населення, бо наразі він не покриває вартість виробництва електроенергії Енергоатомом та Укргідроенерго.

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