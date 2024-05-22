Оборонну промисловість убезпечели від відключень електроенергії - «Укренерго» — Finance.ua

Оборонну промисловість убезпечели від відключень електроенергії - «Укренерго»
Оборонна промисловість України має автономні джерела живлення, тому вона убезпечена від відключень електроенергії.
Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю УП.
«Оборонна промисловість убезпечена від цих відключень, і вона досить часто має автономні джерела живлення», — зазначив Кудрицький.
За його словами, оборонна промисловість не страждатиме найбільше від енергетичних атак.
«Ціллю росіян у 2022−2023 роках, і яку вони продовжують переслідувати зараз, є повне погашення української енергосистеми для того, щоб розвалити тил, а не розвалити фронт», — пояснив Кудрицький.
Нагадаємо, Україна може зіткнутися з відчутним дефіцитом електроенергії наступної зими, навіть якщо погода буде теплою, через масовані удари росії по енергетичній інфраструктурі країни.
«Нам потрібно вийти з цього циклу: знищення, ремонт, знищення. Інакше ми можемо втратити все, якщо не буде належних систем ППО», — наголосив генеральний директор компанії «ДТЕК» Максим Тимченко.
Поділитися новиною