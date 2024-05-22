Оборонну промисловість убезпечели від відключень електроенергії - «Укренерго» — Finance.ua

Оборонну промисловість убезпечели від відключень електроенергії - «Укренерго» Сьогодні 19:15 — Енергетика

Оборонну промисловість убезпечели від відключень електроенергії - «Укренерго»

Оборонна промисловість України має автономні джерела живлення, тому вона убезпечена від відключень електроенергії.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю УП.

«Оборонна промисловість убезпечена від цих відключень, і вона досить часто має автономні джерела живлення», — зазначив Кудрицький.

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За його словами, оборонна промисловість не страждатиме найбільше від енергетичних атак.

«Ціллю росіян у 2022−2023 роках, і яку вони продовжують переслідувати зараз, є повне погашення української енергосистеми для того, щоб розвалити тил, а не розвалити фронт», — пояснив Кудрицький.

Нагадаємо, Україна може зіткнутися з відчутним дефіцитом електроенергії наступної зими, навіть якщо погода буде теплою, через масовані удари росії по енергетичній інфраструктурі країни.

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«Нам потрібно вийти з цього циклу: знищення, ремонт, знищення. Інакше ми можемо втратити все, якщо не буде належних систем ППО», — наголосив генеральний директор компанії «ДТЕК» Максим Тимченко.

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