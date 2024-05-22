Уряд доручив розробити справедливі графіки відключень світла — Finance.ua

Уряд доручив розробити справедливі графіки відключень світла Сьогодні 12:21 — Енергетика

Уряд доручив розробити справедливі графіки відключень світла

Кабінет Міністрів надав доручення Міністерству енергетики та «Укренерго» розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.

Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Що повинно входити в документ

Цей документ має містити перелік критично важливих для держави об'єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих.

«Водночас держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації», — відзначив прем'єр-міністр.

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Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

«Особливо це стосується профтехосвіти, де важливо продовжувати офлайн навчання. Зараз у нас на 606 закладів профтехосвіти є 1417 генераторів», — наголосив Шмигаль.

Втрачені потужності

Внаслідок російських обстрілів втрачено 8 ГВт потужності. Через значний дефіцит Україна продовжує рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але максимальна технічна можливість імпорту складає 1,7 ГВт.

«Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому „Укренерго“ змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян», — сказав прем'єр-міністр.

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За його словами, президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом, місцевою владою та енергетичними підприємствами чіткі завдання: продовжувати інтенсивне відновлення генерації та розподільчих мереж; максимально заощаджувати енергоспоживання; налагодити комунікацію із суспільством.

Довідка Finance.ua:

yинішній тариф на електроенергію залишатиметься чинним до кінця травня. Зараз же фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу. Насамперед вони ґрунтуються на тому, що нова ціна має бути посильною для українців;

різні інтервали відключень світла та різні сумарні добові відключення в регіонах та окремих населених пунктах обумовлені кількістю критичної інфраструктури в них;

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.



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