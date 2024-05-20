В Україні перевірять справедливість застосування графіків обмежень — Finance.ua

В Україні перевірять справедливість застосування графіків обмежень Сьогодні 15:30 — Енергетика

В Україні перевірять справедливість застосування графіків обмежень

Державна інспекція енергетичного нагляду України розпочала моніторинг справедливості застосування графіків обмежень.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону «Єдині новини» та «Суспільного».

Очільник Держенергонагляду зазначив, що цьогоріч, на жаль, повністю уникнути відключень не вдасться, адже руйнування генеруючих потужностей надто великі й потрібен досить тривалий час для їх відновлення. Крім того, ворог не припиняє обстрілів енергетичної інфраструктури.

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«Влітку очікуємо зменшення відключень. Зокрема, завдяки збільшенню генерації сонячними електростанціями, що дозволить скоротити дефіцит електроенергії в денні години», — зауважив він.

Також голова повідомив, що Держенергонагляд розпочав моніторинг справедливості застосування графіків обмежень.

Що це означає

Представники відомства перевірятимуть недопущення з боку обленерго дискримінації між споживачами та забезпечення максимально можливого рівномірного розподілу обсягів зниження споживання між споживачами, а саме однакового часу знеструмлення протягом доби.

У разі виявлення випадків нерівномірного розподілу буде вжито заходів для рівномірного обмеження електропостачання.

Стан української енергосистеми

Слободян зазначив, що на сьогодні зберігається стабільно напружена ситуація.

Голова відомства підкреслив, що уряд докладає максимальних зусиль для того, щоб відшукати ресурси для відновлення енергетики. Зокрема, нещодавно на екстрені заходи з відновлення енергетики було додатково виділено 7 млрд гривень. Також активно залучається міжнародна допомога. Одне із джерел — Фонд підтримки енергетики України. У Фонді наразі акумульовано понад 430 млн євро.

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Проте ресурси для відновлення потрібні дуже значні, адже внаслідок останніх п’яти масованих атак ворога українська енергосистема втратила понад 8 ГВт потужностей, збитки перевищили 1 млрд доларів США. Відтак потрібно залучати додаткові кошти на відновлення. Одним з кроків може бути перегляд тарифу на електроенергію.

«Від наявності коштів безпосередньо залежить швидкість відновлення генеруючих потужностей, а також наскільки ми встигнемо підготуватись до наступного опалювального сезону. Чим більше ми встигнемо зробити до осені, тим менше відключень буде протягом наступної зими», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

відключення електроенергії можуть тривати до серпня-вересня. Узимку дефіцит буде, навіть якщо зима буде теплою. Такі прогнози дає Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго»;

більше половини (55%) громадян України ставляться із розумінням до підвищення тарифів на енергопостачання з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури.



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