НБУ стимулюватиме банки кредитувати будівництво малих електростанцій — Finance.ua
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НБУ стимулюватиме банки кредитувати будівництво малих електростанцій

Енергетика
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НБУ стимулюватиме банки кредитувати будівництво малих електростанцій
НБУ стимулюватиме банки кредитувати будівництво малих електростанцій
Національний банк України готовий адаптувати окремі вимоги до банків, аби проекти з будівництва малих об'єктів генерації рухалися максимально швидко.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Як зазначив голова регулятора, відновлення енергогенеруючих потужностей країни це питання національної безпеки, тому банківська система готова пріоритезувати цей напрям серед своїх завдань та надавати підтримку в реалізації відповідних проектів.
«Наразі через руйнування енергетичної системи унаслідок таргетованих ракетних атак країна має суттєвий дефіцит електроенергії. Вже декілька днів, на жаль, фактично в усіх регіонах застосовуються екстрені відключення. Фахівці говорять про зростання суттєвого ризику для безперебійного функціонування енергетичної інфраструктури вже цього літа і осені. Тому діяти необхідно вже сьогодні», — написав він.
За його словами, потенційна потреба у фінансуванні цього напряму дуже висока, а можливості банківської системи перебувають у площині кредитування.
«Ми аналізуємо різні варіанти і зі свого боку готові адаптувати окремі вимоги до банків, аби відповідні проекти рухалися максимально швидко», — написав він.
Пишний повідомив, що НБУ провів першу зустріч з банками з іноземним капіталом, що працюють в Україні.
«Розпочати обговорення цього питання саме з ними — банки з іноземним капіталом мають колосальний фінансовий потенціал і експертизу, які повинні бути залучені до вирішення задачі», — повідомив голова НБУ.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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