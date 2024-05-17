Кудрицький прогнозує поліпшення ситуації в енергосистемі: коли чекати — Finance.ua
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Кудрицький прогнозує поліпшення ситуації в енергосистемі: коли чекати

Енергетика
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Кудрицький прогнозує поліпшення ситуації в енергосистемі: коли чекати
Кудрицький прогнозує поліпшення ситуації в енергосистемі: коли чекати
Ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні.
Про це в ефірі марафону «Єдині новини» сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
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Однак, за його словами, повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період спеки та увімкнення кондиціонерів, ні восени, коли українці знову будуть вмикати обігрівачі.
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«Поточні обмеження енергоспоживання запроваджуються для всіх споживачів і рівномірно розподіляються між усіма областями. А для відновлення та перебудови пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми знадобиться тривалий час», — заявив Володимир Кудрицький.
За матеріалами:
Економічна Правда
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