Кудрицький прогнозує поліпшення ситуації в енергосистемі: коли чекати — Finance.ua

Кудрицький прогнозує поліпшення ситуації в енергосистемі: коли чекати
Ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні.
Про це в ефірі марафону «Єдині новини» сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Однак, за його словами, повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період спеки та увімкнення кондиціонерів, ні восени, коли українці знову будуть вмикати обігрівачі.
«Поточні обмеження енергоспоживання запроваджуються для всіх споживачів і рівномірно розподіляються між усіма областями. А для відновлення та перебудови пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми знадобиться тривалий час», — заявив Володимир Кудрицький.
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