Скільки електроенергії Україна імпортувала до та після масованих ударів рф навесні — Finance.ua
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Скільки електроенергії Україна імпортувала до та після масованих ударів рф навесні

Енергетика
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Скільки електроенергії Україна імпортувала до та після масованих ударів рф навесні
Скільки електроенергії Україна імпортувала до та після масованих ударів рф навесні
Російські війська навесні завдали вже чотирьох масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, атакувавши і об'єкти генерації, і системи передачі електроенергії. В енергосистемі тепер перманентний дефіцит, що посилився через похолодання. Щоб його перекрити, Україна щодня імпортує електроенергію з країни Європи — Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії та Словаччини. В останні дні обсяги імпорту в Укренерго називають рекордними.
«Слово і діло» проаналізувало, скільки електроенергії Україна закуповувала навесні до масованих атак і після.
Скільки електроенергії Україна імпортувала до та після масованих ударів рф навесні
Ситуація в енергосистемі України була складною і до останніх масованих атак росії. Тому імпорт електроенергії здійснювався і на початку весни, переважно у вечірні години, коли рівень споживання зростав.
У перші дні березня Україна імпортувала мінімальну кількість електроенергії: наприклад, 1 та 2 березня — 463 та 155 МВт-год відповідно, 5 та 6 березня — 76 та 41 МВт-год. Взагалі не було імпорту 3 березня.
У середині місяця обсяг імпорту збільшився на тлі ремонту електростанцій та блоків АЕС. Наприклад, 15 березня Україна імпортувала 6 652 МВт-год, 18 та 19 березня — понад 5 000 МВт-год.

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Перший за весну удар по енергоінфраструктурі було завдано 22 березня. Обсяги імпорту електроенергії зросли вже наступного дня: 23 березня — 12 574 МВт-год, 24 березня — 14 580 МВт-год, 25 березня — 15 232 МВт-год, 26 березня — 18 741 МВт-год, 27 березня — 12 947 МВт-год, 28 березня — 12 792 МВт-год.
29 березня росія завдала другого удару по енергетиці, цього дня Україна імпортувала 11 986 МВт-год, 30 березня — 8 678 МВт-год, 31 березня — 9 024 МВт-год.
1 та 2 квітня Україна імпортувала з Європи 14 269 МВт-год та 11 214 МВт-год відповідно. Далі обсяги зменшилися, Україна просила допомоги в Європи переважно зранку та ввечері.
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11 квітня по енергосистемі було завдано третього за весну удару. Після нього обсяги імпорту електроенергії знову зросли: наприклад, 16 квітня, було імпортовано 13 318 МВт-год, 24 квітня — 13 722 МВт-год, 25 квітня — 12 694 МВт-год, 26 квітня — 12 241 МВт-год.
8 травня сталася четверта атака на енергетичну інфраструктуру. Цього разу вона збіглася з похолоданням та відповідно зростанням споживання. 9 травня Україна імпортувала 16 399 МВт-год, 10 травня — 13 708 МВт-год, 11 травня — 16 775 МВт-год, 12 травня — 6 671 МВт-год.
Останні кілька днів в Укренерго наголошують, що обсяг імпорту рекордний: 13 травня — 19 118 МВт-год, 14 травня — 20 769 МВт-год, 15 травня — 23 241 МВт-год.
За матеріалами:
Слово і Діло
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