Скільки електроенергії Україна імпортувала до та після масованих ударів рф навесні — Finance.ua

Скільки електроенергії Україна імпортувала до та після масованих ударів рф навесні Сьогодні 12:34 — Енергетика

Скільки електроенергії Україна імпортувала до та після масованих ударів рф навесні

Російські війська навесні завдали вже чотирьох масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, атакувавши і об'єкти генерації, і системи передачі електроенергії. В енергосистемі тепер перманентний дефіцит, що посилився через похолодання. Щоб його перекрити, Україна щодня імпортує електроенергію з країни Європи — Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії та Словаччини. В останні дні обсяги імпорту в Укренерго називають рекордними.

«Слово і діло» проаналізувало, скільки електроенергії Україна закуповувала навесні до масованих атак і після.

Ситуація в енергосистемі України була складною і до останніх масованих атак росії. Тому імпорт електроенергії здійснювався і на початку весни, переважно у вечірні години, коли рівень споживання зростав.

У перші дні березня Україна імпортувала мінімальну кількість електроенергії: наприклад, 1 та 2 березня — 463 та 155 МВт-год відповідно, 5 та 6 березня — 76 та 41 МВт-год. Взагалі не було імпорту 3 березня.

У середині місяця обсяг імпорту збільшився на тлі ремонту електростанцій та блоків АЕС. Наприклад, 15 березня Україна імпортувала 6 652 МВт-год, 18 та 19 березня — понад 5 000 МВт-год.

Перший за весну удар по енергоінфраструктурі було завдано 22 березня. Обсяги імпорту електроенергії зросли вже наступного дня: 23 березня — 12 574 МВт-год, 24 березня — 14 580 МВт-год, 25 березня — 15 232 МВт-год, 26 березня — 18 741 МВт-год, 27 березня — 12 947 МВт-год, 28 березня — 12 792 МВт-год.

29 березня росія завдала другого удару по енергетиці, цього дня Україна імпортувала 11 986 МВт-год, 30 березня — 8 678 МВт-год, 31 березня — 9 024 МВт-год.

1 та 2 квітня Україна імпортувала з Європи 14 269 МВт-год та 11 214 МВт-год відповідно. Далі обсяги зменшилися, Україна просила допомоги в Європи переважно зранку та ввечері.

11 квітня по енергосистемі було завдано третього за весну удару. Після нього обсяги імпорту електроенергії знову зросли: наприклад, 16 квітня, було імпортовано 13 318 МВт-год, 24 квітня — 13 722 МВт-год, 25 квітня — 12 694 МВт-год, 26 квітня — 12 241 МВт-год.

8 травня сталася четверта атака на енергетичну інфраструктуру. Цього разу вона збіглася з похолоданням та відповідно зростанням споживання. 9 травня Україна імпортувала 16 399 МВт-год, 10 травня — 13 708 МВт-год, 11 травня — 16 775 МВт-год, 12 травня — 6 671 МВт-год.

Останні кілька днів в Укренерго наголошують, що обсяг імпорту рекордний: 13 травня — 19 118 МВт-год, 14 травня — 20 769 МВт-год, 15 травня — 23 241 МВт-год.

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