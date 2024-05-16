Нинішні обмеження постачання електрики можуть тривати до серпня — радник Шмигаля Сьогодні 16:45 — Енергетика

Нинішні обмеження постачання електрики можуть тривати до серпня — радник Шмигаля

Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Таку оцінку висловив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, передає Укрінформ.

«Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів», — сказав Бойко.

Зокрема, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже неспекотної погоди.

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«Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода», — зауважив Бойко.

Він пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

«З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів», — сказав радник прем'єра.

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Він наголосив, що зима буде «невідворотньо важкою» і шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає. І уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться навіть за теплої погоди.

Нагадаємо, з 00:00 16 травня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Укрінформ За матеріалами:

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