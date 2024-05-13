Як Україна готуватиметься до зими — Finance.ua

Як Україна готуватиметься до зими Сьогодні 10:14 — Енергетика

Як Україна готуватиметься до зими

Україна та США обговорили вплив останніх російських атак на українську енергетичну систему та потреби енергосектору для відновлення та нарощування потужностей генерації.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє Міненерго.

«Ворог продовжує прицільно нищити нашу маневрову генерацію. Після останніх атак втрати становлять вже понад 8 ГВт потужності. Ситуація досить складна, тож маємо вже зараз напрацювати механізми компенсації втраченого для проходження наступної зими», — зазначив Герман Галущенко.

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Міністр наголосив, що під час ОЗП працюватимуть усі 9 енергоблоків атомних електростанцій, які перебувають під контролем України. Також очікується збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн.

Водночас для забезпечення потреб споживачів потрібно також нарощувати і потужності розподіленої генерації, зокрема за рахунок газових турбін, газопоршневих установок та потужних генераторів. І допомога міжнародних партнерів у цьому напрямку має дуже важливе значення.

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Сторони домовилися спільно напрацювати план підготовки до наступного опалювального сезону, а також координувати зусилля для відновлення українського енергосектору.

Довідка Finance.ua:

Існує ймовірність, що в Україні підвищать тарифи на електроенергію. Такий сценарій можливий, адже для підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше мільярда доларів.Про це повідомив в.о. генерального директора «Українські розподільні мережі» Артем Мартинюк в ефірі телемарафону.

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