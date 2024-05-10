Україна у квітні зменшила експорт електроенергії у 13 разів — аналітики — Finance.ua
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Україна у квітні зменшила експорт електроенергії у 13 разів — аналітики

Енергетика
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Україна у квітні зменшила експорт електроенергії у 13 разів — аналітики
Україна у квітні зменшила експорт електроенергії у 13 разів — аналітики
За даними порталу EnergyMap, у квітні порівняно з березнем Україна зменшила експорт електроенергії у 13 разів — до 12 тис. МВт-год, імпорт зріс на третину — до 223,9 тис. МВт-год.
Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group у Фейсбуці.
Україна у квітні зменшила експорт електроенергії у 13 разів — аналітики
«У квітні імпорт електроенергії перевершив експорт у понад 18 разів. Продавати за кордон через російські удари по енергетичній інфраструктурі довелося значно менше. Проти березня експорт упав у 13 разів і склав 12 тис. МВт-год», — ідеться у повідомленні.
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Зазначається, що 36% експорту (4,2 тис. МВт-год.) надійшло до Угорщини; 33% (4 тис. МВт-год.) — до Молдови; 20% (2,4 тис. МВт-год.) — до Румунії; 10% (1,2 тис. МВт-год.) — до Словаччини; 1% (0,1 тис. МВт-год.) — до Польщі.
Імпорт електроенергії у квітні 2024 року порівняно із березнем зріс на третину — до 223,9 тис. МВт-год. Із них 44% (97,7 тис. МВт-год.) надійшло з Угорщини; 21% (48 тис. МВт-год.) — із Румунії; 19% (43,3 тис. МВт-год) — зі Словаччини; 9% (20,4 тис. МВт-год.) — із Молдови; 7% (14,5 тис. МВт-год.) — із Польщі.
За матеріалами:
Укрінформ
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