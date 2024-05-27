Кабмін зареєстрував новий індустріальний парк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін зареєстрував новий індустріальний парк

99
Кабмін зареєстрував новий індустріальний парк
Кабмін зареєстрував новий індустріальний парк
Кабмін включив індустріальний парк «Р-33» в Одеській області до Реєстру індустріальних парків.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Згідно з повідомленням, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 24 травня 2024 року. «Р-33», створення якого ініціювала Куяльницька сільська рада, став вже 79 парком у реєстрі.
Читайте також
Концепція індустріального парку «Р-33» передбачає формування на площі 10 га промислового кластера із металообробки та виготовлення металевих виробів. Це дозволить створити близько 500 нових робочих міць. На території парку зможуть працювати підприємства в галузях:
  • виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
  • виробництва електричного устаткування;
  • харчової переробної та легкої промисловості;
  • виробництва інших транспортних засобів;
  • ремонту і монтажу машин і устаткування та ін.
У Міністерстві нагадали, що в державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.