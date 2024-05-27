Кабмін зареєстрував новий індустріальний парк — Finance.ua

Кабмін зареєстрував новий індустріальний парк Сьогодні 10:12

Кабмін зареєстрував новий індустріальний парк

Кабмін включив індустріальний парк «Р-33» в Одеській області до Реєстру індустріальних парків.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 24 травня 2024 року. «Р-33», створення якого ініціювала Куяльницька сільська рада, став вже 79 парком у реєстрі.

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Концепція індустріального парку «Р-33» передбачає формування на площі 10 га промислового кластера із металообробки та виготовлення металевих виробів. Це дозволить створити близько 500 нових робочих міць. На території парку зможуть працювати підприємства в галузях:

виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування;

виробництва електричного устаткування;



харчової переробної та легкої промисловості;



виробництва інших транспортних засобів;



ремонту і монтажу машин і устаткування та ін.



У Міністерстві нагадали, що в державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень.

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