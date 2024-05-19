Рекордна кількість: скільки індустріальних парків зареєстрували в Україні у першому кварталі 2024 року — Finance.ua

Рекордна кількість: скільки індустріальних парків зареєстрували в Україні у першому кварталі 2024 року Сьогодні 21:13 — Казна та Політика

Уряд за січень-березень 2024 року зареєстрував 9 нових парків, що дорівнює кількості зареєстрованих протягом всього 2022 року та перевищує показник 2021 року, коли було зареєстровано 7 парків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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«Створення нових індустріальних парків сприятиме економічному зростанню, створенню робочих місць і зміцненню промислового потенціалу країни. Зацікавленість інвесторів, яка виражається у великій кількості опрацьованих заявок на реєстрацію парків, свідчить про довіру до української економіки та її майбутнього», — зауважив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Спеціалізація індустріальних парків

У Мінекономіки зауважили, спеціалізація нових парків дуже різноманітна — від виробництва будівельних матеріалів до харчових продуктів.

У дев’яти нових індустріальних парках буде створено близько 11 тис. робочих місць. Це сприятиме економічному розвитку та підвищенню рівня зайнятості в регіонах їх розташування.

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Заступник міністра економіки додав, що зацікавленість інвесторів у створенні індустріальних парків значна і цей рік має всі шанси стати рекордним за кількістю нових.

З початку 2024 року було опрацьовано 29 пакетів документів щодо реєстрації індустріальних парків.

Водночас цього року з реєстру було виключено 4 парки, на території яких протягом трьох років з моменту реєстрації не здійснюється діяльність учасниками.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповідав , що наразі з понад 70 офіційно зареєстрованих індустріальних парків реально працює лише близько 10.

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