На Львівщині створять індустріальний парк на понад 3 тис. нових робочих місць — Finance.ua

На Львівщині створять індустріальний парк на понад 3 тис. нових робочих місць Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

До реєстру індустріальних парків внесено новий індустріальний парк — «Червоноград», який розташовано на території Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Новий промисловий майданчик у Львівській області має дати близько 3250 нових робочих місць і залучити інвестиції в розвиток виробництва більше ніж на 1,5 млрд гривень», — розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Чим займатиметься підприємство

Відповідно до концепції індустріального парку «Червоноград» на площі понад 63 гектари буде створено близько 3 250 робочих місць у переробній промисловості.

Зокрема, передбачається, що інвестори започаткують виробництво харчових продуктів, меблів, паперу та паперових виробів, неметалевої мінеральної продукції, готових металевих виробів, машин і устаткування, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів.

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Також передбачається створення підприємств з деревообробки та виготовлення виробів з деревини та корка.

На території парку будуть проводитись науково-технічні дослідження, працювати лабораторії, в тому числі з незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції.

Конфігурація парку передбачає використання в майбутньому також території терикона колишньої шахти, що може стати пілотним для України проєктом ревіталізації териконів та використання їх для потреб громади.

Обсяг інвестицій

Обсяг отриманих донорських коштів складає понад 10 млн грн. Загальні інвестиції, які передбачені для розвитку індустріального парку «Червоноград», на найближчі три роки мають скласти понад 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповідав , що наразі з понад 70 офіційно зареєстрованих індустріальних парків реально працює лише близько 10. Він зазначив, що останнім часом реєструють все більше нових індустріальних парків, водночас з держреєстру поступово виключаються інші індустріальні парки, створені у минулому десятиріччі.

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