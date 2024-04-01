В Україні створять Офіс розвитку індустріальних парків: що там буде — Finance.ua

В Україні створять Офіс розвитку індустріальних парків: що там буде Сьогодні 17:32 — Казна та Політика

В Україні створять Офіс розвитку індустріальних парків: що там буде

Кабмін ухвалив рішення про створення державного Офісу розвитку індустріальних парків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Підвищуємо нашу самодостатність, посилюємо виробничий та промисловий потенціал. Одним із ключових інструментів у цьому напрямку стануть індустріальні парки. На цей рік виділяємо 1 млрд грн на їх розвиток», — зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд затвердив порядок використання цих коштів: на будівництво інфраструктури індустріальних парків, на компенсації за підключення до мереж, на компенсації ставки за кредитами, які взяті для розвитку й інвестицій.

«Також буде створено державний Офіс розвитку індустріальних парків. Використовуємо досвід Сінгапуру, Туреччини, Польщі, аби індустріальні парки були точками зростання нашої промисловості та економіки», — відзначив прем'єр-міністр.

Крім того, на засіданні Кабмін ухвалив рішення про створення ще двох індустріальних парків.

Перший індустріальний парк «Дністер» буде створено на Вінниччині.

Відповідно до концепції вищезазначеного індустріального парку на площі 17,2 га буде створено 265 робочих місць у переробній промисловості.

Передбачається, що парк буде спеціалізуватись на виробництві паперу та паперових виробів, переробці рослинної продукції та інших сферах діяльності, сумісних із зазначеними.

Своєю чергою другий індустріальний парк «Галіція» буде створено на Івано-Франківщині.

Даний індустріальний парк буде розташований на площі 19,8 га та забезпечить створення до 1000 робочих місць.

Основні виробництва цього парку також будуть спеціалізуватись у сфері переробної промисловості, але основний напрямок роботи передбачатиме виготовлення різноманітних будівельних матеріалів.

На території парку буде започатковано виробництво будівельних матеріалів із глини, виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей, а також виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу.

Також інвестори планують розпочати виробництво машин і устаткування, запровадити переробку промислових та побутових відходів, займатись науково-технічною діяльністю, а також створити підприємства, які працюватимуть з альтернативною енергетикою та над зберіганням енергії.

Загальні інвестиції у два індустріальні парки на найближчі три роки мають скласти понад 1,5 млрд грн.

uaprom За матеріалами:

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