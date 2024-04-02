Понад 85% зареєстрованих в Україні індустріальних парків не працюють — Finance.ua

Понад 85% зареєстрованих в Україні індустріальних парків не працюють Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

Понад 85% зареєстрованих в Україні індустріальних парків не працюють

З понад 70 офіційно зареєстрованих індустріальних парків реально працює лише близько 10.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

«Нині важливо не стільки множити нові індустріальні парки (а з тих більш ніж семи десятків, що вже є, працюючими можна вважати лише близько десятка), а глибоко розібратись у питанні - а що пішло „не так“ за останні чверть століття існування індустріальних парків та технологічних парків?» — написав Гетманцев.

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Він зауважив, що не у всіх зареєстрованих індустріальних парків є керуюча компанія.

«Якщо ще не у всіх ІП є навіть керуюча компанія, наявність у них резидентів — взагалі рідкість, а останнє оновлення інформації про діяльність індустріальних парків на сайті Мінекономіки, відповідального за цей напрямок, датується вереснем 2023 року — то щось все-таки «йде не так», — додав Гетманцев.

Він зазначив, що останнім часом реєструють все більше нових індустріальних парків, водночас з держреєстру поступово виключаються інші індустріальні парки, створені у минулому десятиріччі.

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Водночас депутат наголосив на необхідності розібратись, що саме заважає розвитку індустріальних парків в Україні і чому цього досі не відбулось.

Гетманцев нагадав, що закон про індустріальні парки було прийнято ще влітку 2012 року, а правові засади для створення подібних об'єктів були закладені ще у 1999 році з прийняттям закону «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків (ТП)».

«Тож чверть століття — достатній період, щоб плани і проекти перетворились на конкретні результати, а роль індустріальних та технологічних парків ми вже могли вимірювати через їх частку у ВВП. На жаль — цього не трапилось. Не можу розповісти своїм читачам переконливі історії успіху українських ІП, які можна було б ставити за взірець», — додав Гетманцев.

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