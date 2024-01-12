Україна планує у 2024 році запустити щонайменше п’ять індустріальних парків — Finance.ua
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Україна планує у 2024 році запустити щонайменше п’ять індустріальних парків

Казна та Політика
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Україна планує у 2024 році запустити щонайменше п’ять індустріальних парків
Україна планує у 2024 році запустити щонайменше п’ять індустріальних парків
Україна у 2024 році фокусується на розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) і ставить завдання створити спільні оборонні підприємства із західними компаніями та локалізувати виробництво озброєння, техніки для розмінування та іншого обладнання, заявила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
«Якщо ми говоримо ОПК, то там є конкретні цілі та завдання: це створення п’яти спільних підприємств із західними виробниками озброєнь», — сказала вона на вебінарі Центру економічної стратегії в четвер.

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За її словами, планується також розвивати індустріальні парки, для цього в бюджеті вперше закладено кошти на відшкодування вартості підключення і наявних, і нових індустріальних парків.
Свириденко зазначила, що минулого року кількість індустріальних парків у реєстрі сягнула 70, проте «за фактом працюючих — десять».
«Наше завдання — цього року сфокусуватися на тому, щоб з’явилися щонайменше п’ять, але робочих інноваційних парків», — зазначила перша віцепрем'єрка.
Загалом, за її оцінками, виділені в держбюджеті-2024 на підтримку економіки 40 млрд грн забезпечать внесок у її зростання на рівні до 1% ВВП, тоді як 2023 року сумарний ефект державної програми доступного кредитування «5−7-9», грантових та іпотечної програм забезпечив додатково до 1,5% ВВП.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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