В Україні зареєстрували два нові індустріальних парки, у планах — ще шість Сьогодні 05:30 — Казна та Політика

У лютому-березні 2024 року в Україні було офіційно зареєстровано два індустріальні парки. В планах — створення ще шести таких проєктів.

Про це йдеться у повідомленні Комітету з питань економічного розвитку.

2 лютого уряд зареєстрував індустріальний парк «Універсал Індастрі». Він розташований у селищі Рокитне Білоцерківського району Київської області на території 13,3 га. У новому парку планується залучити інвестиції у виробництво будівельних металевих конструкцій і готових металевих виробів, машин й устаткування, а також харчових продуктів. З інвесторами попередньо узгоджено, що в ІП буде вкладено 735 млн грн.

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1 березня уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків «Смарт Тех Індастрі». Цей парк планує залучати інвестиції у переробку зерна кукурудзи для виробництва борошна та кормів для тварин. Він розташований на 13 га у Лубенському районі на Полтавщині.

Хорошівська громада Житомирщини узгодила з компанією Ma’Rijany, яка спеціалізується на вирощуванні та переробці технічних конопель, створення індустріального парку. Компанія повідомила про готовність інвестувати в нього $11 млн. Триває розробка проєктної документації.

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Терешківська громада Полтавської області передала на реєстрацію в Мінекономіки проєкт індустріального парку «Заворскло» площею 53 га. Передбачається, що парк спеціалізуватиметься на агропереробці.

Мерія Мукачево затвердила містобудівну документацію для ділянки площею 23,1 га в межах міста, на якій планується створити індустріальний парк «Еко Мукачево». Проєкт передбачає будівництво цеху для виробництва будівельних матеріалів, корпусу харчових технологій, корпусу текстильного виробництва, деревообробні корпуси, ділянки для завантаження великогабаритного транспорту та вагонів.

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Мерія Калуша ініціювала створення муніципального індустріального парку «Галіція» площею 20 га. З його потенційними резидентами узгоджено будівництво заводу з виробництва скла, а також підприємства з виготовлення газоблоків та інших будівельних матеріалів. Документи щодо нового ІП перебувають на розгляді в Мінекономіки.

Волинська обласна військова адміністрація домовилася з румунською компанією Moveos SRL про створення на території області індустріального парку. Moveos SRL спеціалізується на виробництві запчастин та електроніки для автомобілів.

Полтавська міськрада затвердила технічну документацію відведення земельних ділянок для розміщення індустріального парку «Полтава» площею 30 га в Затуринському промвузлі. Триває розробка концепції парку.

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